"Lene" Imagine incredibila surprinsa in trafic de politistul Marian Godina! Cum a iesit un sofer pe un drum public. FOTO

Ninsoarea din a doua jumatate a lunii martie a dat peste cap traficul din tara.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Chiar daca au fost avertizati de autoritati, multi soferi s-au incumetat sa iasa cu masinile in trafic. Nu toti au avut rabdare sa isi curete masinile asa cum trebuie.

Politistul Marian Godina din Brasov a surprins un autoturism 4x4 cu parbrizul acoperit aproape in totalitate de zapada. Soferul si-a facut o mica gaurica in dreptul volanului si a iesit in trafic.

Politistul Godina nu precizeaza si daca soferul a fost amendat. Godina a plecat de la politia rutiera din Brasov si s-a mutat la fortele de interventie SPIR.