Finalul unei ere! Una din cele mai iubite masini din istorie nu se va mai fabrica! Anuntul oficial

Volkswagen a decis sa opreasca productia incepand cu anul urmator.

Faimosul Volkswagen Beetle va fi scos din productie incepand cu anul urmator, dupa aproape 70 de ani de existenta a modelului.

Volkswagen a pregatit doua editii speciale Beetle de adio, ce vor fi lansate in iulie 2019.

Volkswagen a lansat Beetle in 1938 in Germania nazista, iar 11 ani mai tarziu masina devenea simbol in SUA si imagine a comunitatii hippie.

Filmul Disney The Love Bug lansat in 1968 a adus si mai mare notorietate modelului Beetle, unul din cele mai vandute din lume in acea perioada. Posterele cu Beetle erau pe loccul2 in topul vanzarilor, dupa faimoasa coperta de album a trupei Beatles, Abbey Road.

Masina a fost vanduta timp de 30 de ani, pana cand productia ei a incetat in 1979. Volkswagen a readus modelul la viata in 1998, insa noul Beetle a atras mai mult publicul feminin. In 2012 a fost ultimul efort Volkswagen de a readuce Beetle in atentia publicului masculin, insa cu doar 29.000 de modele vandute in primul an, masina a intrat din nou in umbra. Acum sefii Volkswagen au decis oprirea productiei si concentrarea pe modele noi, electrice si pe curatarea imaginii companiei dupa scandalul dieselgate din 2015.

"Nu as spune niciodata", a raspuns seful Volkswagen SUA, Hinrich Woebcken, cand a fost intrebat daca exista sanse ca masina sa mai fie produsa vreodata.