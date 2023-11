Sergio Ramos, direct în istorie! Ce record a egalat fundașul lui Sevilla, chiar dacă echipa sa a pierdut în UCL

Cele două echipe s-au întâlnit în a cincea etapă din grupele UEFA Champions League pe "Estadio Ramón Sánchez Pizjuán". La capătul celor 90 de minute, PSV a plecat acasă cu toate cele trei puncte.

Sergio Ramos a fost titular în Sevilla - PSV, iar în minutul 24 a reușit să deblocheze tabela de marcaj în urma assist-ului provenit de la fostul jucător de la FC Barcelona, Ivan Rakitic.

Asta l-a făcut pe Sergio Ramos să fie unul dintre cei mai buni marcatori din UEFA Champions League, egalând recordul deținut de Roberto Carlos & Gerard Pique de 16 goluri în competiția europeană.

Sergio Ramos se află la Sevilla FC din septembrie 2023. Cotat la patru milioane de euro, conform site-urilor de specialitate, internaționalul spaniol mai are contract cu gruparea din La Liga până la finele sezonului actual.

Sergio Ramos equals Roberto Carlos and Gerard Piqué as the defenders with the most Champions League goals (16) ???? pic.twitter.com/2KjE6aEwAq