În tur, pe ”Santiago Bernabeu”, Real Madrid a pierdut cu FC Bayern, scor 1-2. Returul e programat miercuri seară, de la ora 22:00, și va putea fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro, dar și pe Facebook Sport.ro.

Jude Bellingham pune o presiune uriașă pe returul cu FC Bayern: ”Nu ne mai ascundem”

Cu o zi înainte de meci, Jude Bellingham a fost prezent la conferința de presă premergătoare duelului și a evidențiat că pentru galactici returul cu FC Bayern din Bavaria va fi tratat ca o finală.

Bellingham a explicat că Real Madrid, scoasă din Copa del Rey și pe cale să fie scoasă și din lupta la titlu de FC Barcelona, trebuie să salveze sezonul.

”Suntem conștienți de situația în care ne aflăm și suntem pregătiți. Suntem concentrați. Meciul de mâine este o finală pentru noi. Până la urmă, sezonul nostru depinde de el. Vom încerca să dăm tot ce avem mai bun.

Orice înfrângere în Liga Campionilor este un dezastru, având în vedere situația noastră actuală. Miza este uriașă, totul sau nimic. Nu ne vom ascunde, nu avem alte opțiuni. Trebuie să jucăm și să câștigăm.

Mă simt bine, deși acest sezon a fost dezamăgitor, pentru că am avut ghinion și am ratat multe meciuri din cauza accidentărilor. În acest sezon, poziția mea s-a schimbat. Înainte jucam mai avansat. Anul trecut am jucat mai mult în stânga.

Cu Arbeloa joc puțin mai retras. Pot juca pe mai multe poziții. Trebuie să mă adaptez. Vreau să marchez mai multe goluri, dar trebuie și să te aperi. Trebuie să găsești echilibrul. Trebuie să ajut echipa și să fac ceea ce își dorește antrenorul.

În La Liga am pierdut prea multe puncte, mai ales acasă. Nu poți câștiga titlul dacă pierzi atât de multe puncte contra Barcelonei. Și, de asemenea, în meciurile din deplasare. Pur și simplu nu este posibil. Nu cred că lupta s-a încheiat. Suntem în urmă, dar trebuie să ne concentrăm pe meciul de mâine”, a spus Jude Bellingham.

În campionat, Real Madrid e pe doi cu 70 de puncte. Galacticii se situează la nouă lungimi în spatele Barcelonei, care conduce clasamentul din La Liga cu 79 de puncte.