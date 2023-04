Doar jumătate din cele opt echipe calificate în sferturile de finală ale Champions League au câștigat titlul în campionatele interne, în sezonul trecut.

City, Real, Bayern și Milan, campioanele din "sferturile" Ligii Campionilor

Campioanele sunt Manchester City (Anglia), Real Madrid (Spania), Bayern Munchen (Germania) și AC Milan (Italia). De altfel, acestea sunt chiar reprezentantele celor mai bine clasate țări în clasamentul UEFA (1. Anglia - 106.712 puncte / 2. Spania - 90.855 puncte / 3. Germania - 81.731 puncte / 4. Italia - 77.497 puncte). În această fază a competiției au mai ajuns celelalte două echipe de pe podium din Italia, Inter Milano și Napoli, și locurile trei din Anglia (Chelsea) și Portugalia (Benfica).

În actualele sezoane, Napoli (Italia / 16 puncte) și Benfica (Portugalia / 7 puncte) sunt detașate în clasament și sunt aproape sigure de câștigarea campionatului, în timp ce Bayern (Germania) e pe primul loc, cu două puncte mai mult decât Dortmund, și are prima șansă să câștige al 11-lea titlu consecutiv. Manchester City (Anglia) ocupă poziția secundă, la șase puncte în spatele lui Arsenal, dar cu un joc mai puțin disputat, și are în continuare șanse la trofeu, în timp ce Real Madrid (Spania) nu mai are nicio șansă la câștigarea lui, după ce Barcelona a luat un avans de 13 puncte. În schimb, echipele milaneze se luptă cu Lazio, Roma, Atalanta și Juventus pentru celelalte trei locuri de Champions League.

Chelsea are nevoie de o minune pentru a juca în Ligă, în stagiunea viitoare

Cea mai dificilă situație o are Chelsea, care a avut un sezon catastrofal. Londonezii au ajuns deja la al patrulea antrenor în acest sezon, numindu-l ca interimar pe Frank Lampard, după mandatele lui Thomas Tuchel, Graham Potter și Bruno Saltor, iar în clasament ocupă locul 11, la 17 puncte în spatele lui Manchester United, aflat pe ultimul loc care asigură calificarea în Ligă, în sezonul următor.

"The Blues" au fost deja eliminați din FA Cup (turul al treilea) și Cupa Ligii (turul al treilea), așa că șansele pentru sezonul următor de a evolua în cupele europene sunt mici. Singura posibilitate de a mai juca în grupele Champions League 2023-2024 este să câștige trofeul în acest sezon.

Cum au terminat sezonul trecut / cum sunt clasate acum sfertfinalistele Champions League:

Manchester City (Anglia) - campioană în Premier League (locul al doilea în actualul sezon)

Real Madrid (Spania) - campioană în La Liga (locul al doilea în actualul sezon)

AC Milan (Italia) - campioană în Serie A (locul al patrulea în actualul sezon)

Bayern Munchen (Germania) - campioană în Bundesliga (lider în actualul sezon)

Inter Milano (Italia) - locul al doilea în Serie A (locul al cincilea în actualul sezon)

Chelsea (Anglia) - locul al treilea în Premier League (locul 11 în actualul sezon)

Napoli (Italia) - locul al treilea în Serie A (lider în actualul sezon)

Benfica Lisabona (Portugalia) - locul trei în Primeira Liga (lider în actualul sezon)

Rezultatele din sferturile de finală:

11 aprilie

Manchester City - Bayern Munchen 3-0 (returul e pe 19 aprilie, la Munchen)

Benfica - Inter Milano 0-2 (returul e pe 19 aprilie, la Milano)

12 aprilie

Real Madrid - Chelsea 22:00 (returul e pe 18 aprilie, la Londra)

AC Milan - Napoli 22:00 (returul e pe 18 aprilie, la Napoli)

Împrecherea pentru semifinale:

Napoli / AC Milan - Benfica / Inter Milano

Real Madrid / Chelsea - Manchester City / Bayern Munchen

Foto - Getty Images