BREAKING NEWS | RECORD ISTORIC! A DEBUTAT la doar 16 ani si 18 zile in Champions League! Precedentul RECORD, stabilit intr-un meci jucat de Steaua Bucuresti

Youssoufa Moukoko a doborat un record incredibil si a devenit cel mai tanar jucator care debuteaza in Champions League.

Youssoufa Moukoko a implinit 16 ani pe 20 noiembrie, iar la doar 18 zile distanta a reusit sa bifeze un record istoric in Champions League.

Moukoko a devenit cel mai tanar jucator care debuteaza in cea mai importanta competitie din lume la nivel de cluburi.

Moukoko a doborat recordul detinut de nigerianul Celestine Babayaro, care debuta in Champions League la 16 ani si 85 de zile.

Babayaro debuta in sezonul 1994-1995, in tricoul lui Anderlecht, cand belgienii jucau in grupa impotriva lui Steaua Bucuresti!

Nigeria’s Celestine Babayaro (16 years 87 days) record as youngest player to play in the UCL broken by BVB’s Youssoufa Moukoko. The left-back became the youngest player in #UCL history when he started for Anderlecht at Steaua in the 1994/95 group stage. pic.twitter.com/BmN7gjOi3l — Taiwo babajide (@Taiwobabajide6) December 8, 2020

Moukoko a debutat in echipa mare a Borussiei in prima zi in care a devenit eligibil. La doar 16 ani si o zi, pe 21 noiembrie 2020, Moukoko intra in ultimele 5 minute ale victoriei lui Dortmund, scor 5-2 in deplasare la Hertha Berlin.

De atunci, Moukoko a mai evoluat in doua partide din Bundesliga pentru Dortmund.

Astazi, la 16 ani si 18 zile, Moukoko bifeaza a patra prezenta in tricoul echipei mari si este de departe cea mai speciala de pana acum.

"Youssoufa Moukoko este mai bun decat eram eu la varsta lui. Cred ca este unul dintre cele mai mari talente ale lumii in acest moment", spunea recent Erling Haaland, colegul lui Moukoko de la Dortmund.

Borussia Dortmund's Youssoufa Moukoko has become the youngest player in #UCL history! ???? pic.twitter.com/GqaVpNRDFS — Goal (@goal) December 8, 2020