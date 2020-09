Bayern Munchen - Sevilla, LIVE TEXT, de la 22:00 | Sevilla incearca sa opreasca FURIA bavarezilor in Supercupa Europei! Echipele probabile

Urmarim si comentam impreuna Supercupa Europei pe www.sport.ro si Facebook.com/sport.ro.

Supercupa Europei se va juca in aceasta seara, de la 22:00, pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta.

Sevilla va intalni o echipa a Bayern-ului care se afla intr-o forma extraordinara. Lewandowski, Sane si Gnabry s-au impus in ultima etapa din Bundesliga cu 8-0 in fata lui Schalke. De altfel, bavarezii au numai victorii de pe 16 februarie si pana in prezent. Ultima infrangere pe care o incasa Bayern avea loc pe 7 decembrie 2019, cand Monchengladbach o invingea pe teren propriu, scor 2-1.

De partea cealalta, Sevilla nu a debutat inca in noul sezon din La Liga. Ultima partida oficiala a ibericilor a fost finala de Europa League, castigata cu 3-2 in fata lui Inter.

Sevilla a jucat doua meciuri amicale in aceasta luna, ambele castigate, scor 3-2 cu Levante si 2-1 cu Bilbao.

Spectatori in tribune la Budapesta

Partida de la Budapesta va fi prima din cupele europene care se va disputa cu spectatori. UEFA a permis accesul a 20.000 de fani pe stadionul Ferenc Puskas, adica 30% din capacitatea acestuia. Pentru a fi primiti pe stadion, toti suporterii vor trebuie sa prezinte dovada unui test negativ la Covid-19.

Echipele probabile:

Bayern Munchen: Neuer - Pavard, Sule, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Muller, Gnabry - Lesandowski

Antrenor: Hansi Flick

Sevilla: Bono - Navas, Carlos, Kounde, Escudero - Rakitic, Fernando, Jordan - Suso, de Jong, Ocampos

Antrenor: Julien Lopetegui