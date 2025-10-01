Un suporter portughez a fost spitalizat şi doi fani, ai echipei Napoli, au fost reţinuţi în urma ciocnirilor care au avut loc înaintea meciului din Liga Campionilor Napoli - Sporting Lisabona, relatează AP.



Bătaie ca în filme la un meci din Champions League!



Maşinile au fost avariate şi scaunele aruncate când grupurile rivale de suporteri s-au ciocnit în centrul oraşului înaintea meciului de la Stadio Diego Maradona, a relatat Gazzetta dello Sport.



Se pare că suporterii Napoli au atacat fanii Sporting într-un restaurant din centrul oraşului, aruncând cu mese.



Poliţia caută încă şapte suspecţi care ar fi fost implicaţi în confruntări, scrie News.ro.

