„Am bătut palma!” Un brand internațional, sponsorul tehnic al Stelei. Când vor îmbrăca „militarii” noile echipamente

Adidas va fi noul sponsor tehnic al Stelei.

Bogdan Marinescu, noul manager al Stelei, a anunțat că a bătut palma cu firma producătoare de echipamente sportive din Germania și că, cel mai probabil, jucătorii lui Oprița vor juca începând cu etapa a doua a acestui sezon de Liga 2 în noile echipamente.

Până acum, Steaua a jucat în tricouri puse la dispoziție de Joma, firma care mai are contract și cu Federația Română de Fotbal.

„Am reușit să batem palma cu Adidas. Sperăm ca din a doua etapă, cel mai probabil, să îmbrăcăm echipament Adidas.

Au pregătit cei de la Adidas o supriză pentru noi. Vor fi niște echipamente special făcute pentru Steaua”, a spus Bogdan Marinescu.

Revenirea alături de Adidas are și o însemnătate istorică pentru Steliști. Gruparea din Ghencea îmbrăca echipamente puse la dispoziție de firma germană și în '86, când Steaua a câștigat Cupa Campionilor Europeni.

Fostul mare jucător de tenis, Ilie Năstase, primul număr 1 ATP, a semnat contract pe viață cu Adidas.

„Atunci, mi-au dat mulți bani: 100.000 de dolari pe an. Iar contractul a fost făcut pe viață! Și acum am contract cu ei. Nu mai iau 100.000 de dolari pe an, dar iau bani frumoși. Ei au cumpărat numele, brandul. Au făcut teniși cu numele meu, echipament cu numele meu. Proștii ăștia din România nu puteau să facă?

Știi unde se făceau tenișii mei într-un timp? La o fabrică din apropiere de Cimitirul Bellu! Ei veneau cu totul și aici doar cusătura se făcea. Am fost cu Horst Dassler când a fost să vadă prima dată fabrica! Gândiți-vă că am acest acord de 46 de ani! L-am avut suspendat doar când am avut problema asta cu „ciocolata cu lapte”. Ei sunt solidari în astfel de situații. Așa i-au făcut și lui Messi, când a avut problemele cu taxele. Nu au dat în presă, dar am auzit că așa a fost”, a povestit Ilie Năstase, potrivit fanatik.ro.

