Anunțul lui Daniel Oprița despre viitorul său la CSA Steaua. Ce hotărâre a luat tehnicianul 

CSA Steaua a încheiat pe locul în play-off-ul Ligii 2, însă nu s-a putut bucura de acest rezultat, deoarece echipa nu are drept de promovare. După partida pierdută cu Dinamo, Daniel Oprița a făcut o serie de declarații răsunătoare, despre problemele cu care se confruntă clubul stelist, anunțând că nu știe dacă va mai rămâne la echipă.

Daniel Oprița s-a decis să rămână la CSA Steaua



După ce mai mulți jucători au plecat de la echipă, tehnicianul a hotărât să continue pe același drum și să construiască un lot competitiv, cu speranța că se va obține dreptul de promovore în sezonul viitor.

"Am luat și asta în calcul (n.r. să plece), dar până la urmă mai am un an de contract. Am vorbit cu domnul comandant, mi-a spus că trebuie să îmi respect contractul și mi-a dat asigurări că s-ar putea rezolva cu drept de promovare. Se discută, se încearcă, dar mai vedem. Și în anii trecuți s-a spus că se va rezolva...

Există semnale mai clare. Anul trecut s-a vorbit despre schimbarea Legii Sportului, dar acum nu mai există această variantă. Luăm în calcul asocierea cu un privat, am înțeles că se discută și sper să se rezolve", a spus Daniel Oprița, potrivit DigiSport.