Primele reactii ale rapidistilor dupa ce clubul a pierdut dreptul exclusiv de folosire a siglei! Ce spun Pancu si Niculae

Tribunalul Bucuresti a decis ca FC Rapid trebuie sa imparta sigla cu AFC Rapid.

Sectiama IV-a Civila a Tribunalului Bucuresti a respins apelul formulat de FC Rapid si a decis sa sigla cu vulturul sa fie folosita si de AFC Rapid, echipa aflata in Liga 4. Hotararea este definitiva.

Dreptul de folosire a siglei a fost achitizionat de Academia Rapid, devenita ulterior FC Rapid, in 2018, cand a platit 400.000 de euro la licitatie. Atunci, noua societate a achizitionat 3 marci si 2 sigle.

Dupa aflarea vestii, reactiile rapidisitlor nu au intarziat sa apara, iar Daniel Niculae si Daniel Pancu au facut comentarii in ceea ce priveste disputa pe sigla, marca si palmares, la DigiSport.

Pancu: "Juridic, eu nu stau foarte bine, nu stiu daca asta cu sigla e adevarata, daca e o hotarare definitiva. Nico poate sa raspunda mai bine la intrebarile astea."

Niculae: "Stiu ca existau mai multe procese legate de sigla, de marca, de continuatoarea de drept a clubului. E o stire pe care nu stiu cum sa o iau. E pacat ca se ajunge iarasi aici. E al nu stiu catelea proces care se pierde. Prima data cand pierzi un proces vis-a-vis de continuatoarea de drept a Rapidului, poti sa spui ca e o intamplare si ca probabil cineva a judecat gresit. Dar cand lucrurile se complica odata cu trecerea timpului, nu e ok."

Pancu: "Nu stiu cum s-au platit banii. Vreo 400.000 sau cat?"

Niculae: "S-au platit niste bani pentru palmares, care e cu totul altceva. Acum e vorba doar despre sigla."

Pancu: "Cel mai important e acum ca Rapidul sa dainuie, sa existe in continuare. Pentru ca, daca o fi sa ne intoarcem, impreuna sau separat, sa avem unde sa ne intoarcem. Din punctul meu de vedere, nu a fost in regula sa aud ca iar nu s-au platit taxele catre jucatori sau antrenori. Eu am patit-o anul trecut. Am avut de platit o suma pentru niste datorii, asta nu mi s-a parut normal. Oamenii care sunt acolo trebuie sa-si respecte promisiunile si sa fie demni de numele Rapidului.