Doar că formația dirijată de Florin Maxim nu a putut promova în Superliga României, din cauza faptului că nu a primit licența pentru primul eșalon.

Totuși, Corvinul va juca la începutul stagiunii următoare în primul tur preliminar din UEFA Europa League, după ce a câștigat Cupa României în detrimentul Oțelului Galați.

Patru dintr-un foc la Corvinul! Ce mutări de top au realizat hunedorenii

Conform Fanatik, conducerea hunedoreană a reușit să prelungească înțelegerile contractuale a patru jucători. E vorba despre Alexandru Neacșa, Andrei Herghelegiu, Daniel Pîrvulescu și Marius Lupus.

Cei patru au pus umărul la succesul răsunător al corviniștilor din actuala stagiune.

”UEFA Europa League, here we come! Un oraș, o comunitate, o echipă”, a fost mesajul apărut pe pagina oficială de Facebook a celor de la Corvinul Hunedoara, după ce ”corbii” au primit licența din partea UEFA.

Anunțul FRF în legătură cu participarea Corvinului Hunedoara în preliminariile Europa League

”Joi, 23 mai, UEFA a comunicat Federației Române de Fotbal decizia cu privire la solicitarea clubului Corvinul 1921 Hunedoara de acordare a licenței de participare în competițiile europene.

În urma analizării documentelor trimise de către club prin intermediul FRF, Corvinul Hunedoara a primit acordul de participare în UEFA Europa League, sezonul 2024-2025”, a fost anunțul făcut de FRF.