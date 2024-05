Ionel Dănciulescu, mesaj pentru conducerea lui Dinamo: "Nu fac jocul nimănui, iubesc această echipă"

Pus față în față cu oficialul lui Dinamo, Dănciulescu, monument de diplomație, a refuzat să repete ceea ce spusese cu ceva timp în urmă, însă a subliniat că nu retrage nimic din ce a zis.

"Eu mi-am spus părerea și mi-o mențin. A început destul de greu acest campionat (n.r. - Dinamo), cu problemele care au fost, dar în iarnă s-au adus jucători pe niște sume destul de importante. Și bugetul, la fel, este unul destul de mare.

Tocmai de aceea nu mi se pare normal ca echipa să se salveze de la retrogradarea directă în ultima etapă, cu ajutorul altor rezultate, pentru că altfel Dinamo retrograda.

Asta am zis și nimic mai mult, pentru că la un moment dat trebuie să tragi niște concluzii. Eu n-am niciun fel de interes, eu nu fac jocul nimănui. Eu fac doar jocul meu, că iubesc această echipă și am dovedit-o prin tot ce am făcut pe parcursul timpului. Nu am nimic personal cu nimeni", a spus Ionel Dănciulescu la Digisport.

Răspunsul lui Andrei Nicolescu a venit imediat: "Asta este. E o realiate, nu am reușit să facem din 1 decembrie până acum ce ne-am propus, decât parțial"

FK Csikszereda - Dinamo, scor 0-0

Dinamo va evolua şi în sezonul viitor în Superliga, după ce a remizat în deplasare cu echipa de ligă secundă FK Csikszereda Miercurea Ciuc, 0-0, luni seara, în manşa secundă a barajului pentru menţinere/promovare în prima ligă.

Dinamo a făcut un joc modest în Harghita, dar se menţine în Superligă graţie victoriei din tur, cu 2-0, prin dubla lui Dennis Politic.

Dinamo a jucat baraj pentru Superligă pentru al treilea an la rând (două câştigate la rând), după ce în 2022 a retrogradat, iar în 2023 a promovat.