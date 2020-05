O noua saptamana, un nou test pentru rapidisti! Giulestenii au facut vizita medicala

Rapidistii au facut astazi vizita medicala.

Dupa ce saptamana trecuta rapidistii au trecut cu bine de testele pentru COVID-19, astazi ei au facut vizita medicala.

Clubul a publicat, pe pagina oficiala de Facebook a echipei, fotografii cu fotbalistii zambitoari in momentul sustinerii testelor. Imaginile au fost insotite de mesajul: "Baietii nostri au trecut cu bine vizita medicala".

Reamintim ca jucatorii si staff-ul echipei stau in carantina intr-un hotel din Bucuresti si participa in fiecare zi la sesiuni de pregatire, in Regie. Antrenamentele se desfasoara in conditiile cerute de Ministerul Sportului, cu respectarea masurilor de distantare sociala.

In Liga a II-a, lupta pentru promovare este departe de a fi incheiata. In clasament, giulestenii sunt la un singur punct distanta de locul 2 din play-off, ocupat de CS Mioveni si Turris-Oltul Turnu Magurele, cu cate 20 de puncte. Lider este, cu 25 de puncte, UTA Arad.

