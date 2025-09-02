Chindia Târgoviște a primit vizita lui CSC Dumbrăvița marți seară, de la ora 19:30, pe stadionul ”Eugen Popescu”. La capătul celor 90 de minute, gazdele au înregistrat toate cele trei puncte după ce s-au impus cu 2-0.



Chindia a închis etapa din Liga a 2-a cu o victorie în fața lui CSC Dumbrăvița! Cum arată clasamentul



Daniel Florea a deblocat tabela de marcaj în minutul 28 al partidei, iar în actul secund, Stiven Plaza (minutul 78) a majorat diferența și a stabilit scorul final al confruntării de la Târgoviște.



Pentru Chindia a fost a treia victorie din noul sezon. Dâmbovițenii au mai consemnat un rezultat de egalitate și o înfrângere în primele cinci etape. Echipa se află pe locul cinci cu 10 puncte.



De cealaltă parte, CSC Dumbrăvița rămâne cu un singur câștig în cinci etape. De altfel, clubul a înregistrat al patrulea eșec consecutiv! Dumbrăvița are doar trei puncte și stă pe locul 17 în clasament.



Cum arată Liga 2

