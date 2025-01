După 16 etape desfășurate în campionat, FCU Craiova a obținut 26 de puncte. Clubul patronat de Adrian Mititelu a înregistrat, în consecință, șapte victorii, cinci rezultate de egalitate și patru înfrângeri.



Adrian Mititelu aruncă bomba: cât mai stă la FCU Craiova



Adrian Mititelu a dezvăluit că nu se mai vede la cârma oltenilor în următorii doi ani. Milionarul vrea să-i lase moștenirea fiului său, Adrian Mititelu Jr., despre care spune însă că trebuie să se mai maturizeze înainte să conducă clubul.



”Adiță este foarte implicat și sunt sigur că în viitorul apropiat se va ocupa de club. Mai are nevoie de timp, un an-doi, să se maturizeze. Este încă tânăr, are doar 27 de ani. Vede lucrurile diferit față de mine. A avut șansa să se formeze ca om în alte vremuri, are o altă mentalitate. Totuși, în fotbal trebuie să fii dedicat 100%, altfel nu ai nicio șansă.



Nu poți conduce echipa de la București. Dacă nu ești prezent zilnic să vezi ce se întâmplă, nu ai cum să reușești. Când Adiță va dori să se implice cu adevărat, sunt sigur că va face lucrurile mult mai bine decât mine. A învățat din greșeli, dar, repet, trebuie să fie prezent zilnic la club. Eu nu mă mai văd implicat decât cel mult doi ani. Aștept ca Adiță să se maturizeze”, a spus Adrian Mititelu, potrivit gsp.



Adrian Mititelu: ”Am investit cel puțin 50 de milioane de euro în fotbal!”



Adrian Mititelu susține că a investit în fotbal nu mai puțin de 50 de milioane de euro.



”Tot ce fac, fac din dragoste pentru fotbal. În același timp, mi-am dat seama că aceasta a fost marea slăbiciune a vieții mele. Așa cum alții au patima jocurilor de noroc, eu am avut patima fotbalului.



Am consumat foarte mulți bani, am investit cel puțin 50 de milioane de euro în fotbal. Credeți-mă, nu exagerez. Și nu sunt bogat ca Șucu, Becali sau alții.



Dintre toți, eu am cheltuit cei mai mulți bani în fotbal, deși nu mă compar cu ei ca avere. Atenție, vorbim de 25-30 de milioane investite până în 2011, 2012, când banii aveau o altă valoare. Am avut noroc de niște bani, iar cei mai mulți i-am băgat în fotbal”, a spus Adrian Mititelu pentru aceeași sursă.