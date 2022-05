Adi Popa, declarații din interior. Ce se întâmplă la CSA Steaua și ce speranțe mai au "militarii"

Adi Popa, cel mai experimentat jucător de la CSA Steaua și fost campion cu FCSB, a vorbit despre unul dintre subiectele care ard în fotbalul românesc. Deși cei de la gruparea militară și-au manifestat de mai multe ori speranța că vor avea drept de promovare, FRF a comunicat clar că trupa antrenată de Daniel Oprița nu poate juca pentru Liga 1.

Adi Popa nu lasă garda jos

Adi Popa a avut un discurs echilibrat în privința acestui subiect și anunță că echipa se va întări.

„Noi, ca jucători, am făcut tot ce a depins de noi. E mai greu să te motivezi când auzi toată ziua că n-ai drept de promovare. Primele trei au jucat pe prime care nu se dau nici la Liga 1. Consider că am ținut destul de aproape de ei.

Noi suntem pregătiți pentru baraj, am arătat pe teren, dar nu mai depinde de noi, depinde de cei din club. Mai sunt cinci zile până la meci, e posibil orice, să ne aducem aminte că o echipă a jucat trei etape și apoi a intrat alta.

Dacă obiectivul va fi promovarea, vor mai veni 3-4 jucători și ne putem bate la primele două locuri, n-am mai discuta de baraj. Nu se știe cum se va aborda sezonul, sunt lucruri care țin de conducere”, a explicat Adi Popa, potrivit digisport.ro.

Reacția FRF în privința Stelei

CSA Steaua, ocupanta locului 4 din Liga 2, nu are drept de promovare din cauza formei de organizare și nici nu va putea disputa barajul, a confirmat FRF. Astfel, locul "militarilor" în duelul decisiv va fi luat de Concordia Chiajna, ocupanta poziției a cincea.

"În toate cazurile în care o echipă situată pe loc promovabil sau care dă dreptul la barajul de promovare nu deține licență pentru Liga 1 sau nu îndeplinește cerințele statutare și regulamentare de participare în Liga 1, locul respectiv va fi ocupat de următoarea echipă, cel mai bine clasată, din Liga a 2-a care îndeplinește condițiile de participare în Liga 1", a transmis FRF, pe site-ul oficial.

În aceste condiții, cele două baraje vor fi Dinamo - Universitatea Cluj și Chindia Târgoviște - Concordia Chiajna. Rămâne de văzut dacă Steaua va merge mai departe și va face apel la TAS, așa cum a anunțat în mai multe ocazii.