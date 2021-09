„Dacă jucam încă două zile contra Voluntariului, nu le marcam gol!” Niculae, discurs tranșant după eșecul din Liga 1

Înfrângerea cu FC Voluntari, 0-1, din a zecea etapă a Ligii 1 a fost al doilea eșec consecutiv suferit de giuleșteni în Liga 1. Totodată, echipa pregătită de Mihai Iosif a mai bifat și al cincilea meci fără victorie în primul eșalon.

Președintele Rapidului a precizat că se aștapta ca echipa să se confrunte cu o pasă proastă, doar că nu preconiza că va fi o serie atât de lungă. De asemenea, Daniel Niculae a semnalat că giuleștenii au făcut cel mai slab joc din acest campionat.

„Știam că victoriile aduc victorii, dar iată că aceata spirală negativă nu se mai orpește. Totuși am făcut meciuri bune, eu consider că meciul cu Mediaș a fost cel mai bun al nostru.

Astazi am facut cel mai slab meci, iar asta ne-a costat. Nu am avut reacția unei echipe care joacă pe teren propriu și asta s-a vazut. Dacă jucam încă două zile contra Voluntariului, nu le marcam gol. Ne lipsește acea agresivitate pe care am pierdut-o, probabil am fost si puțin infatuați odată cu victoriile adunate.

Trebuie să ne adunăm pentru că ne așteaptă un meci greu la Sepsi.

Noi chiar suntem o echipă nou-promovată. Mă așteptam, la un moment dat, să vină și rezultatele negative, dar nu mi-am dorit să fie consecutive. Până la urmă, rezultatul de la Arad (n.r.-2-2 cu UTA) îl putem cataloga ca pe un rezultat pozitiv.

Am arătat destul de rău în seara aceasta, mai ales pe plan ofensiv. Meciul următor porbabil vor apărea Săpunaru și Albu, dar trebuie să ne obisnuim să jucăm și fără unii jucători, pentru că lotul Rapidului este unul consistent.

Soluții pentru redresarea acestor probleme sunt pe teren la Sfântu Gheorghe. Mergem să jucăm un fotbal frumos și să câștigăm. Din păcate, în seara aceasta am avut multe situații, dar nu am înscris. Fotbalul se joacă pe goluri.

Nu am apucat să văd reluarea, dacă a fost un henț, probabil am fi reușit să înscriem și câștigam un punct, dar jocul a avut de suferit. Am arătat rău”, a declarat Daniel Nicula la digisport.