„Am vorbit cu arbitrul după ce am luat galben, fiind și un jucător care le cam primește!” Filip, spumos după remiza cu Sepsi! Mesaj de pace pentru fani 

„Câinii” au reușit să obțină primul punct sub comanda lui Dusan Uhrin, în deplasarea cu echipa pregătită de Cristiano Bergodi. În primele minute de joc, Dinamo a cerut penalty, după ce Steliano Filip (27 ani) a căzut în careu, după un duel cu portarul Niczuly, însă fotbalistul dinamovist a fost sancționat de arbitrul partidei, încasând un cartonaș galben.

Steliano Filip, declarații spumoase după remiza cu Sepsi! Mesajul transmis fanilor



Revenit în teren după suspendarea de o etapă, venită după ce a încasat un cartonaș roșu în meciul cu CFR Cluj, Steliano Filip a vorbit despre meciul de la Sf Gheorghe. Despre faza în care a cerut penalty, Filip a comentat punctând că a vorbit cu arbitrul după ce a încasat un galben, știind deja că este 'client' al eliminărilor.

Totodată, jucătorul dinamovist a ținut să îl 'înțepe' și pe Mircea Rednic, cu care a avut un conflict, punctând că a evoluat pe postul de mijlocaș în partida cu Sepsi. Fostul antrenor al lui Dinamo l-a criticat pe fotbalist, dezvăluind că ar fi cerut să evolueze pe un singur post, iar pentru asta Filip i-a dat replica.

În încheiere, jucătorul, care a fost și în 'război' cu fanii, a avut un mesaj de mulțumire pentru aceștia.

„Important e că nu am primit gol, e un lucru îmbucurător din punctul meu de vedere, sper de acum înainte să reușim să și marcăm și să adunăm puncte, pentru că avem nevoie mare. Dacă așa spune el, că am primit cartonaș galben meritat, nu știu, nu vreau să comentez arbitrajul, dacă nu a dat, nu a fost. Eu am simțit ceva, dar dacă arbitrul a decis să nu dea penalty, înseamnă că nu a fost.

E normal să am dialog, era minutul 5, având galben, fiind și un jucător care le cam primește am zis să fie atent, pentru că eu o să fiu cât pot și o să încerc să intru la limita regulamentului. Nu vreau să comentez arbitrajul în general, statistica o cam spune.

A fost dificil pe final, pe lângă faptul că s-au accidentat și Patriche și Igor înainte, suferim pentru că avem mulți accidentați, răciți și este greu. Din păcate, nu am reușit niciodată, cred eu, să alcătuim un prim 11 și să jucăm 2-3 meciuri la fel. Sper cu această pauză să ne revenim și să fie o pauză de bun augur.

Joc mijlocaș stânga, am jucat și mijlocaș central, în ciuda a ce au spus alții, că nu vreau să joc pe alt post în afara de fundaș stânga, eu nu am spus niciodată acest lucru. Am spus că joc unde îmi cere antrenorul, dar aș prefera să joc pe poziția mea. Dacă astăzi mister a avut nevoie ca mijlocaș, am jucat acolo, mă bucur că am jucat un meci întreg, mă bucur că am reușit să ajut Dinamo, vedem din vară ce va fi.

Nu aveam emoții, știu ce lot avem, lipsa rezultatelor bune a făcut să avem această presiune, dar problemele pe care le au alte echipe le-am avut și noi, chiar mai rău, știu bine ce vorbesc. Vreau să felicit suporterii, care au susținut echipa, vedeți diferența față de celelalte echipe, ei au salvat echipa asta”, a declarat Steliano Filip la finalul meciului.