Viitorul trage tare in pauza competitionala! Ce echipe puternice din Europa vor intalni constantenii in amicalele iernii

Echipa antrenata de Gica Hagi va merge in Antalya.

Viitorul a anuntat ca in perioada 10-25 ianuarie 2020 va disputa meciuri de pregatire in compania mai multor echipe din Europa.

"Dupa o binemeritata vacanta, lotul Viitorului Constanta se va reuni la 9 ianuarie, cand va fi efectuata si vizita medicala, urmata apoi si de primul antrenament din 2020. In perioada 10-25 ianuarie, FC Viitorul va pregati a doua parte a sezonului in Antalya, la Belek. Pentru al treilea an consecutiv, constantenii se vor afla la Sueno Deluxe, un resort de 5 stele unde au beneficiat mereu de cele mai bune conditii de antrenament", se arata in comunicatul de presa emis de Viitorul pe site-ul oficial.

Cele mai tari meciuri vor fi impotriva campioanei Elvetiei, Young Boys Berna, dar si contra celor de la Sturm Graz, locul 5 in campionatul austriac.

14 ianuarie: FC Viitorul - Young Boys Berna (Elveția)

17 ianuarie: FC Viitorul - Olimpik Donetsk (Ucraina)

21 ianuarie: FC Viitorul - Sturm Graz (Austria)

24 ianuarie: FC Viitorul - Ballkani (Kosovo)

24 ianuarie: FC Viitorul - Jagiellonia (Polonia)

Primul meci oficial din 2020 pentru FC Viitorul va avea loc la 3 februarie, de la ora 20.00, in deplasare cu Politehnica Iasi. Echipa pregatita de Hagi se afla pe locul 6, ultimul de play-off, cu 35 de puncte.