VIDEO | Stadion GALACTIC la Sibiu! Simulare IMPRESIONANTA cu arena ultramoderna: ce capacitate va avea si cand va fi gata

Sibiu se va bucura de un stadion ultramodern in viitorul apropiat. Acesta a fost prezentat intr-un videoclip de primaria orasului.

Hermannstadt va avea ocazia in viitorul apropiat sa joace pe o super arena. Actualul Stadion Municipal din Sibiu va fi modernizat si a fost prezentata deja o simulare 3D a noului aspect.

Arena va avea o capacitate totala de 12.363 de locuri si va avea un aspect in stil englezesc. De asemenea, va beneficia de o sala de atletism, care va fi amplasata sub actuala tribuna 2. Sala de box va fi la parter, sub peluza Sud, unde vor fi amplasate si cateva spatii de alimentare publica.

Valoarea totala a investitiei se ridica la 136.55 milioane de lei si va fi finantata din bugetul local. Primarul municipiului Sibiu, Astrid Fodor, a semnat luni, 10 august, contractul de executie a lucrarilor de modernizare.

Termenul de finalizare al lucrarilor este de 18 luni.

"Dupa o perioada lunga in care s-a elaborat proiectul tehnic, dupa o procedura de achizitie complexa, ma bucur sa anunt ca am semnat contractul pentru ultima si cea mai ampla etapa de constructie a Stadionului Municipal Sibiu. Sunt sigura ca microbistii vor aprecia aceasta veste si nu doar ei, pentru ca Stadionul va putea fi folosit si pentru alte evenimente sportive sau chiar culturale care se preteaza. Din fericire, in urma procedurii de achizitie, castigatorul este o firma sibiana cu multa experienta - CON-A. De altfel, este primul contract pe care Primaria Sibiu il semneaza cu acest constructor. Avand in vedere palmaresul pe care il are mai ales in domeniul constructiei de stadioane, consider ca lucrarea este pe maini bune", a declarat primarul Astrid Fodor.