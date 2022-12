Victor Pițurcă dezvăluie de ce a plecat Rădoi de la Craiova și surprinde: "Ce mult mi-aș dori să câștige Mititelu campionatul!"

Mirel Rădoi a demisionat de la Universitatea Craiova după ce echipa a fost eliminată din Cupa României, iar Pițurcă este convins că Mihai Rotaru, patronul clubului, l-a împins pe tehnician să ia această decizie.

Victor Pițurcă dezvăluie de ce a plecat Rădoi de la Craiova

Chiar dacă nu mai avea sprijinul patronului, Rădoi ar fi trebuit să rămână la Universitaitea Craiova, spune Victor Pițurcă și oferă un exemplu din propria carieră.

"Rădoi știe mai bine de ceea ce a avut parte acolo și probabil a luat măsura asta nu pe moment, ci deja se gândea. Cred că nu mai era susținut de patron. Acest lucru e clar pentru mine. A simțit lucrul ăsta și, după ce a ieșit și din Cupa României, a decis să plece. Sigur, nu e un lucru benefic pentru el. E totuși un antrenor tânăr, la început trebuie să tragă cu dinții de post. Eu am avut probleme când eram tânăr, la Steaua mă înjura un stadion întreg, dar am tras de mine și am rămas.





A apărut un număr de jucători și sunt convins că a apărut din partea lui Rotaru pentru a pune gaz pe foc. Ăsta e stilul lui. Face cum face ca antrenorii să plece de la echipă. Am spus de când am plecat ce se întâmplă acolo și vedem că nu se schimbă nimic", a spus Victor Pițurcă, la Digisport.

Victor Pițurcă: "Ce mult mi-aș dori să câștige Mititelu campionatul!"



Deși a antrenat ultima oară chiar la Universitatea Craiova (septembrie 2019 - ianuarie 2020), iar cu Adrian Mititelu a avut numeroase conflicte de-a lungul timpului, Victor Pițurcă spune că ține acum cu FC U Craiova și s-ar bucura ca formația pregătită de Nicolo Napoli să câștige campionatul la un moment dat.

"Ce mult mi-aș dori să câștige Mititelu campionatul! Mi-aș dori foarte mult. Sunt foarte serios!



Mititelu are minusuri multe și și-a făcut-o cu mâna lui, dar ceea ce face el singur, câți bani a investit în centrul de pregătire, în infrastructură, a adus 20 de jucători... nu pot face mulți asta. Mi-aș dori pentru el, chiar dacă am avut... în sfârșit, sunt de domeniul trecutului, nu mai contează", a mai spus Pițurcă.