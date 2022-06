Fundașul central care se autopropune la FCSB: „Vin cu cea mai mare plăcere! Pot să fac față nivelului de acolo!” 

Gigi Becali nu i-a prelungit contractul fundașului brazilian, iar în cazul lui Andrei Miron, a decis să îl lase să plece. Fundașul transferat de la FC Botoșani s-a înțeles cu Hapoel Haifa, grupare din Israel. Situația roș-albaștrilor stârnește îngrijorare în rândul fanilor, mai ales după ce Gigi Becali a anunțat că nu va investi în transferuri în această fereastră de transferuri.

Mihai Stoica, managerul general al vicecampioanei, a declarat că Denis Haruț va fi folosit pe postul de fundaș central, odată ce se va întoarce de la FC Botoșani. FCSB îl va folosi și pe Dragoș Nedelcu pe aceeași poziție, în cazul în care decide să rămână la gruparea roș-albastră.

Alin Șeroni, gata să semneze cu FCSB: „Vin cu cea mai mare plăcere!”



Alin Șeroni (35 ani), fundașul lui FC Botoșani, a vorbit despre echipa lui Gigi Becali, dezvăluind că a negociat cu FCSB în urmă cu un am, însă transferul nu s-a realizat. Jucătorul a declarat însă că și-ar dori să semneze cu vicecampioana României și se arată pregătit să facă față nivelului echipei.

„Am avut ofertă acum un an de zile, am vorbit cu Gigi Becali despre FCSB. Nu s-a făcut transferul, am rămas la FC Botoșani. Dacă va fi nevoie sau va apela la mine și mă dorește, voi veni cu cea mai mare plăcere.

Nu depinde de mine. Am mai semnat un an la Botoșani și chiar dacă lumea nu crede în mine, eu cred că pot să fac față la nivelul de la FCSB”, a declarat Alin Șeroni la ProSport.