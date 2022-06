FCSB a bifat al șaptelea an consecutiv în care nu izbutește să câștige titlul. Iar penultima partidă a sezonului, cu FC Voluntari, 2-2, l-a făcut pe Gigi Becali (63 ani) să renunțe la serviciile lui Andrei Miron (28 ani), după ce Cristian Costin (23 ani) a înscris de lângă jucătorul său golul egalizator.

În acest moment, FCSB are două posturi libere în centrul defensivei, după ce omul de afaceri a anunțat că nici lui Vinicius (38 ani) nu-i va prelungi contractul. Așa că Ilie Dumitrescu (53 ani) îi propune lui Becali să-l achiziționeze pe Joyskim Dawa (26 ani), de la FC Botoșani. Fostul component al „Generației de Aur” este de părere că stoperul este înzestrat cu multe calități calități și că are toate atuurile pentru a ajuta clubul roș-albastru.

Ilie Dumitrescu: „Am auzit numai lucruri bune despre el!”

„E un jucător puternic, foarte puternic, face un pressing de întâmpinare agresiv în zonă. Disciplinat, am auzit numai lucruri bune despre el, are și o tehnică bună pentru postul de fundaș central. S-a remarcat la Botoșani, eu cred că într-un alt context, poate să ajute foarte mult, are forță, are toate calitățile să facă performanță”, a declarat Ilie Dumitrescu pentru PRO Arena și www.sport.ro.

În acest sezon, Dawa a bifat 33 de meciuri sub comanda lui Marius Croitoru (41 ani), în toate competițiile, reușind să marcheze de 4 ori și să ofere o pasă decisivă. Iar cota sa, în prezent, potrivit Transfermarkt, este de 650.000 de euro.