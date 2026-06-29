FRF a schimbat regulamentul pentru Csikszereda! Unde vor juca ciucanii din sezonul viitor

Încă un selecționer de la Mondial și-a dat demisia!

Retrogradată în Liga 3 după barajul pierdut cu CSC Șelimbăr, CS Dinamo speră să beneficieze de ”forfait”-ul uneia dintre echipele cu probleme pentru a continua în divizia secundă și în sezonul viitor.

Până atunci, pagina oficială CS Dinamo Fotbal i-a prezentat pe ”Micul Duckadam”, pe ”Noul Mitea” și pe atacantul poreclit ”Ursul”, semn că academia clubului din Ștefan cel Mare produce jucători de perspectivă.

Acum, a venit rândul lui Mateo Verdeș, băiatul lui Bobi Verdeș.

Mateo Verdeș este ”un nouar autentic”

”📷 Golgheterul Verdeș ⚪🔴

Invitatul zilei la Zoom Academia CS Dinamo este atacantul Mateo Verdeș, 15 ani, de la grupa 2011, antrenată de Bogdan Dobre.

Născut pe 14 mai, de ziua clubului, Mateo a venit la CS Dinamo de la Academia FCSB, cu 5 ani în urmă. L-a adus tatăl său, Bobi Verdeș, vârf al Universității Craiova la începutul anilor 2000.

Născut pentru a înscrie gol după gol, Mateo este un nouar autentic, fiind golgheterul echipei noastre în Liga Elitelor U15”, a postat astăzi pagina oficială CS Dinamo Fotbal.

CS Dinamo poate rămâne în Liga 2 cu Ionuț Chirilă pe bancă, deși a pierdut barajul cu Șelimbăr

Conform informațiilor deținute de Sport.ro, clubul din subordinea MAI poate evolua și în sezonul viitor în Liga 2, deși a pierdut barajul de menținere în divizia secundă contra celor de la CSC Șelimbăr (1-1, 0-2).

În birourile clubului din Ștefan cel Mare se așteaptă decizia oficială din partea FRF, pentru ca clubul să fie invitat să participe în ediția viitoare a Ligii 2, din cauză că mai multe echipe întâmpină grave probleme financiare și ar putea să se retragă din competiție până la startul meciurilor, care este programat după 1 august 2026.

Printre echipele care nu sunt sigure de finanțare pentru următoare stagiune sunt Poli Iași, CSM Slatina, Unirea Slobozia și FC Bacău (clubul nu a primit licența pentru Liga 2, dar decizia a fost atacată la Apel).

Dacă echipa primește undă verde pentru participarea în Liga 2, antrenorul echipei ar putea fi Ionuț Chirilă (60 de ani), care ar avea deja un contract cu CS Dinamo, valabil de la 1 iulie.