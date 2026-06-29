Meci nebun pentru Universitatea Craiova! Amical cu ȘAPTE goluri

Meci nebun pentru Universitatea Craiova! Amical cu ȘAPTE goluri Superliga
SPORT.RO
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S-a marcat pe bandă rulantă în ultimul amical al campioanei Universitatea Craiova.

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Formaţia Universitatea Craiova a învins, luni, cu scorul de 4-3, echipa Polissya Zhytomyr, într-un meci de pregătire.

Universitatea Craiova, amical cu șapte goluri

Golurile campioanei României au fost marcate de Ştefan Baiaram (min. 58), Carlos Mora (min. 81), Steven Nsimba (min. 87) şi Mihnea Rădulescu (min. 98).

  • Primul 11: Răzvan Sava - Oleksandr Romanchuk, Nikola Stevanovic, Juraj Badelj - Samuel Teles, Alexandru Cicâldău, Tudor Băluţă, Nicuşor Bancu - Etim Monday, Assad Al Hamlawi, Ştefan Baiaram.

S-au jucat patru reprize, fiecare având durata de 30 de minute, iar pe parcursul meciului au mai evoluat: Laurenţiu Popescu (min.49), Darius Fălcuşan (min. 60), Alexandru Creţu (min. 60), Steven Nsimba (min.60), Anzor Mekvabisvili (min. 60), David Matei (min.74), Ronaldo Webster (min. 74), Carlos Mora (min. 74), Luca Băsceanu (min.74), Mihnea Rădulescu (min. 90), Sebastian Şerban (min.90) şi Alexandru Maxim (min.90).

Ionel Dănciulescu: ”Craiova, o tragere accesibilă”

În Champions League, campioana Universitatea Craiova joacă în primul tur preliminar contra celor de la Vitebsk (Belarus), pe 7 sau 8 iulie turul și pe 14 sau 15 iulie returul. Dacă trece de acest adversar, va întâlni în turul II învingătoarea partidei dintre Borac Banja Luka (Bosnia-Herțegovina) și Levski Sofia (Bulgaria).

„E o tragere promițătoare, destul de accesibilă, bună pentru Craiova. La prima vedere, arată bine culoarul lor. Într-adevăr, Levski a investit foarte mulți bani în sezonul trecut. Nu e un adversar ușor, dar mai degrabă joci cu Levski decât cu Dinamo Zagreb sau alte echipe mai tari pe care puteai să le întâlnești. Cu bulgarii ar trebui să joci de la egal la egal, chiar dacă au investit foarte mult și au reușit să câștige campionatul după 17 ani, întrerupând dominația lui Ludogoreț”, e de părere „Danciu”.

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