Nepotul lui Ilie Balaci și fiul lui Eugen Trică și-a făcut junioratul la Universitatea Craiova, însă nu a reușit să se impună la formația olteană. După împrumuturi la Steaua și CS Tunari, a fost cedat definitiv. Pentru tânărul atacant au urmat experiențe la CSM Slatina, în Liga 2, iar de vara trecută la U Cluj.

Atanas Trică: "Am iubit Craiova, dar nu cred că merită oamenii de acolo să le mai port vreo iubire"

Trică i-a înfuriat teribil pe fanii Universității Craiova în finalul sezonului trecut. După o victorie cu FC Argeș a lui U Cluj, în play-off, internaționalul U21 spunea că "sper să ne ajute frații noștri", referindu-se la Dinamo, care urma să înfrunte Craiova.

Atanas Trică a pierdut apoi atât finala Cupei României, cât și titlul contra Universității Craiova, iar atacantul a fost ținta numărul 1 a fanilor olteni. Atacantul spune acum că nu crede că va mai există vreo împăcare.

"A fost cea mai mare supărare care mi s-a întâmplat. Nu pentru că am pierdut împotriva echipei la care am crescut și pe care am iubit-o.... nu știu dacă o mai iubesc pentru că la ce cuvinte mi s-au adresat mie și familiei mele nu cred că mai merită oamenii de acolo să le port vreo iubire.

Mama mea locuiește acolo. Bunica mea locuiește acolo. Toată familia este acolo, însă vom vedea cu timpul dacă se va întâmpla ceva. Nu mă așteptam să se întâmple asta. Până la urmă, așa cum a spus tatăl meu, s-au luat de la absolut nimic, dar dacă așa au simțit ei...

Am trecut cu brio peste acea perioadă. Imediat după acel interviu a fost finala de Cupă, mi-am asumat acel 11 metri. Acum, că nu s-a întâmplat să câștigăm, n-are nimic. Pe mine m-a călit foarte mult", a spus Atanas Trică, într-un interviu acordat pentru PRO TV.

În finala Cupei României, de la Sibiu, Atanas Trică a fost unul dintre jucătorii lui U Cluj care au transformat la loviturile de departajare. Totuși, Universitatea Craiova s-a impus și a ridicat trofeul.