Adi Mutu este finul lui Gică Hagi și a fost considerat înlocuitorul "Regelui" la echipa națională. Acum cei doi se luptă pentru titlul de campioană în Superligă, iar stoperul Paul Iacob spune că aceștia sunt asemănători ca filosofie de fotbal. FCV Farul este lider în campionat cu 51 de puncte acumulate în 24 de meciuri jucate și golaveraj +22, în timp ce giuleștenii ocupă poziția a treia (45p, 24m, +14). În meciurile directe, cele două echipe au remizat în campionat (1-1), iar constănțenii s-au impus în Cupa României (0-2). Ultima etapă a sezonului regulat va programa, pe 10 martie, returul disputei din Superligă, pe Stadionul "Viitorul" din Ovidiu.

"Ambii vor posesie, vor genul ăsta de fotbal pozitiv"

"O comparație între domnii Hagi și Mutu? Cred că au stiluri foarte apropiate, doar că domnul Mutu îți lasă mai multă libertate pe teren, ai mai mult spațiu de decizie. Ca și exigență sunt apropiați. De asemenea, ambii vor posesie, vor genul ăsta de fotbal pozitiv.

Țin minte ca primul meci al naționalei pe care l-am văzut a fost retragerea lui Hagi (n.r. - 24 aprilie 2001). Dar nu asta a fost atracția de a merge la Viitorul. Luasem locul doi pe țară cu grupa mea de juniori de la Farul, iar fostul meu antrenor, Constantin Mareș, m-a sfătuit să merg acolo. Mi-a spus că voi avea mult de învățat la Viitorul, s-a dovedit că avea dreptate.

Am fost la Viitorul din 2009, de când s-a fondat clubul. A fost o experiență bună, pentru că m-am dezvoltat foarte mult, am câștigat foarte multe trofee ca junior. Am avut colegi foarte buni. Am învățat tactic și tehnic foarte multe la academie. Cred că a contat foarte mult în dezvoltarea mea.

"Rapid e cel mai mare club din România. Ca și dorință, ca și potențial"

Am ales Rapidul, pentru că este un tren pe care nu vrei să-l ratezi. Și, privind în urmă, nu cred că am făcut alegerea greșită. Chiar mă bucur că am ales Rapidul. La momentul actual, consider că e cel mai mare club din România. Ca și dorință, ca și potențial.

Atuul Rapidului este forța grupului. Cred că întotdeauna forța grupului a fost arma principală a echipei Rapid. Pe lângă forța grupului vin din spate suporterii noștri, care sunt al 12-lea jucător. Vrem să continuăm pe aceeași linie. Vrem să rămânem o echipă redutabilă pe teren propriu, Giuleștiul să devină un loc unde nu se câștigă, iar noi să luăm puncte din deplasare.

Știu că ambii au jucat cu numărul 10 și mulți colegi vor acest număr, inspirați de evoluțiilor lor. Numărul ales de mine la Rapid nu are vreo însemnătate, adică să l-am luat pentru că l-a avut alt jucător înainte. Eu aleg numărul 6 de când am fost mic. Primul meu număr la fotbal a fost numărul 6 și sunt născut în iunie, în luna a 6-a. Îmi place foarte mult numărul acesta. Când nu a fost liber și nu l-am primit, am ales 66", a declarat Paul Iacob pentru Sport.ro.

Iacob, primul transfer al Rapidului în "era Șucu"

Paul Iacob (26 de ani) a fost format la juniorii Farului și Academiei Hagi, iar la seniori a evoluat, între 2014 și 2023, la FC Viitorul Constanța, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov, ASA Tg. Mureș, Dunărea Călărași, Chindia Târgoviște și FC Rapid 1923. A venit liber de contract în Giulești, vara trecută, deși mai era dorit de FCSB sau CSU Craiova, fiind primul transfer efectuat de giuleșteni după ce milionarul Dan Șucu s-a implicat în finanțarea clubului.

El a strâns 13 prezențe (10 ca titular) în acest sezon, având evoluții solide atunci când Adrian Mutu a apelat la serviciile sale. Poate evolua ca stoper și închizător, este cotat la 850.000 de euro și are în palmares Cupa și Supercupa României cu Viitorul, dar și promovări cu Mediaș și Călărași.

Text și foto - Gabriel Chirea