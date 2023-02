Paul Iacob, jucătorul transferat de Rapid în iulie 2022, nu este dezamăgit că nu a jucat mai mult în acest sezon, în condițiile în care concurenții săi pe post sunt foștii internaționali Cristian Săpunaru (38 de ani / ex-FC Porto, Zaragoza, Elche, FC Național, FC Rapid, Pandurii, Astra Giurgiu, Kayserispor, Denizlispor / 36 selecțiii pentru naționala României) și Dragoș Grigore (36 de ani / ex-Dinamo, Toulouse, Ludogoreț Razgrad, Al Sailiya Doha / 39 de selecții și 1 gol pentru naționala României). Acesta dezvăluie că cei doi sunt un model pentru el și că îi urmărește atât în teren, cât și în afara lui, pentru că sunt exemple de profesionalism.

"Sunt jucători cu mare experiență și un model pentru mine"

"Nu e grea concurența cu Săpunaru și Grigore. Pentru mine e cel mai bine, eu învăț în fiecare zi de la ei. Încerc să fur de la ei cât pot. Mă ajută foarte mult să-i văd în antrenamente, să-i văd cum se comportă în afara lor, în vestiar. Nu este o competiție deloc grea. Sunt jucători cu mare experiență și un model pentru mine. Atâta timp cât ești rezerva lor, înseamnă că e un lucru ok. Nu e o rușine să fii rezerva unor astfel de fotbaliști. Dacă eram cu alt jucător mai mic ca mine, probabil că m-aș fi supărat mult mai mult. Acum, având-i în față, nu am cum să mă supăr. Și știu că merită să joace.

"Oferta de la Rapid, un tren pe care nu vrei să-l ratezi"

Am ales Rapidul, pentru că este un tren pe care nu vrei să-l ratezi. Și, privind în urmă, nu cred că am făcut alegerea greșită. Chiar mă bucur că am ales Rapidul. La momentul actual, consider că e cel mai mare club din România. Ca și dorință, ca și potențial, ca suporteri. S-a potrivit bine, pentru că am fost fan al Rapidului în copilărie. Nu știu dacă a fost ceva voluntar, cred că am fost mai mult contra tatălui meu. M-a întrebat cu cine țin. Toată lumea ținea cu Steaua, cu Dinamo. Eu am zis 'Rapid'. Dar acum, că am ajuns în echipă și în sânul familiei Rapid, simt cu adevărat ce înseamnă acest club.

"În deplasări, noi avem mai mulți fani decât au alte echipe acasă"

Fanii sunt minunați. Sunt cei mai frumoși fani din România. Chiar și în deplasări, noi avem mai mulți fani decât au alte echipe acasă. Stadionul este unul nou, un stadion foarte frumos, ne încarcă de fiecare dată cu energia suporterilor. Este ceva extraordinar. Primul meci din Liga 1 l-am jucat împotriva Rapidului, când eram la Chindia. În meciurile cu suporteri mulți în tribună mă simt cel mai bine. Simt acea adrenalină, iar acum când îi am în spate, e mult mai ușor.

Spune că e un an bun pentru Rapid, în ciuda eliminării din Cupa României

Eu consider că este un an bun pentru noi, chiar dacă am ratat acel obiectiv, Cupa României. Se întâmplă în viața oricări echipe, sunt suișuri și coborâșuri. Încercăm să trecem peste ele, trebuie să mergem înainte. Noi vrem să ne atingem obiectivul de a intra în play-off. Când vom intra în play-off, vom vorbi despre altceva. Până nu suntem matematic acolo și până nu strângem suficient de multe puncte, atâtea câte ne dorim, nu are rost să vorbim de titlu, de cupe europene.

"Forța grupului a fost întotdeauna arma principală a echipei Rapid"

Atuul Rapidului este forța grupului. Cred că întotdeauna forța grupului a fost arma principală a echipei Rapid. Pe lângă forța grupului vin din spate suporterii noștri, care sunt al 12-lea jucător. Vrem să continuăm pe aceeași linie. Vrem să rămânem o echipă redutabilă pe teren propriu, Giuleștiul să devină un loc unde nu se câștigă, iar noi să luăm puncte din deplasare.

Dacă ne luăm după rezultate, echipele mici au fost cele mai puternice din campionat pentru noi. Pentru că ne-am încurcat cu echipele considerate mici. Pe majoritatea celor din vârful clasamentului am reușit să le învingem. Depinde de forma în care suntem noi în ziua meciului. Nu a fost vreo echipă care să ne domine clar sau să ne pună probleme ieșite din comun.

Îi place mai mult să joace închizător, post pe care l-a reprofilat Gică Hagi

Sincer, îmi place mai mult postul de închizător decât cel de fundaș central, pentru că sunt mai în joc, ating mingea de mai multe ori și nu ajung să fiu atât de mult în dueluri cum sunt ca fundaș central. La Rapid sunt folosit ca fundaș central. Într-adevăr, tot junioratul l-am făcut ca fundaș central. Dar domnul Hagi a spus că e mai bine pentru mine și pentru calitățile mele să joc mijlocaș în fața apărării. Am început să joc mijlocaș, apoi am fost trecut din nou fundaș central. Amândouă posturile sunt ok, îmi plac, le joc fără probleme.

Primele șase luni nu am fost chiar mulțumit, îmi doream altceva de la mine, în primul rând. Am venit la Rapid cu gândul de a putea prinde echipa națională. În primele 6 luni nu mi-a ieșit cum mi-aș fi dorit. Sper să schimb ceva în returul acesta de campionat. Eu îmi doresc foarte mult să joc pentru naționala României. Sper să fiu sănătos, să mă antrenez bine, să joc cât mai mult și să intru în vederile celor de la națională. Vreau să ajut echipa de club să-și îndeplinească obiective, pentru că astfel ne ajutăm pe fiecare în parte", a declarat Paul Iacob pentru Sport.ro.

Iacob, primul transfer al Rapidului în "era Șucu"

Paul Iacob (26 de ani) a fost format la juniorii Farului și Academiei Hagi, iar la seniori a evoluat, între 2014 și 2023, la FC Viitorul Constanța, Gaz Metan Mediaș, FC Brașov, ASA Tg. Mureș, Dunărea Călărași, Chindia Târgoviște și FC Rapid 1923. A venit liber de contract în Giulești, vara trecută, deși mai era dorit de FCSB sau CSU Craiova, fiind primul transfer efectuat de giuleșteni după ce milionarul Dan Șucu s-a implicat în finanțarea clubului.

El a strâns 12 prezențe (9 ca titular) în acest sezon, având evoluții solide atunci când Adrian Mutu a apelat la serviciile sale. Poate evolua ca stoper și închizător, este cotat la 850.000 de euro și are în palmares Cupa și Supercupa României cu Viitorul, dar și promovări cu Mediaș și Călărași.

