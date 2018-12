ULTIMA ORA | Tragedie la Rapid: un lider de galerie a murit in timp ce era colindat de Pancu si alti oficiali din club

Sarbatoarea rapidistilor s-a transformat intr-o tragedie de neimaginat

Mai multi rapidisti, in frunte cu Daniel Pancu, au mers astazi sa-i "colinde" pe suporteri. Ceea ce ar fi trebuit sa fie o zi de sarbatoare s-a transformat intr-un cosmar.

Nicu "Corsicanu", fratele lui Gigi "Corsicanu", a murit chiar sub ochii lui Pancu, Florin Manea si Fane Tira, asta dupa cateva minute in care au cantat cu totii imnul Rapidului.

Barbatului in varsta de 51 de ani i s-a facut rau. Salvarea a ajuns imediat la fata locului, iar medicii au incercat timp de o ora resuscitarea lui, fara succes.





Pancu a vorbit dimineata despre sarbatoarea rapidistilor



Daniel Pancu a anuntat sarbatoarea cu cateva ore inainte de tragedie.

"N-am fost cu Steaua, dar am fost in cartier de stelisti. Am fost in Rahova, pentru ca ne-am propus sa-i colindam pe toti cei care au fost sefi de galerie la Rapid. Ma simt fantastic, este o actiune extraordinara. Acesta este scopul, de a-i vizita pe sefii de galerie, care au fost alaturi de noi pe frig, pe ploaie, indiferent de vreme."

"Cei care colinda sunt cei care se ocupa acum de galerie. Vrem sa le facem o surpriza celor care s-au retras. Au fost uimiti, unii au inceput chiar sa planga”, a spus Daniel Pancu la Digisport.