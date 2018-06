Sumudica a negociat cu CFR! Motivul INCREDIBIL pentru care i-au spus ca NU il mai vor

Marius Sumudica a fost cautat de CFR dupa despartirea de Dan Petrescu.

Negocierile s-au oprit insa repede. Sumudica a fost refuzat pentru ca ca e prieten cu Becali.

"Vreau sa pun punct speculatiilor. Au existat discutii prin intermediari intre mine si CFR. Am primit un telefon, mi s-a reprosat prietenia cu Gigi Becali. Au spus ca asta a fost un motiv pentru care n-am ajuns la CFR. Vreau sa le amintesc celor de la CFR ca indiferent unde am fost le-am luat titlul celor de la FCSB pe unde am putut.

Am fost la un pas sa fiu amendat de echipa mea cu 40 000 de euro pentru ca am injurat Steaua in vestiar. Deci nu poti sa spui ca e o legatura intre mine si Gigi Becali. Un om din conducerea CFR-ului mi-a zis ca rezultatele ma recomanda, am cele mai bune rezultate, sunt foarte bun, dar ca s-au gandit ca prietenia mea cu Becali ar pune semne de intrebare pentru ei. Le doresc sa-l puna pe Edi Iordanescu, e foarte bun", a spus Sumudica.

Pentru antrenorul roman, prioritatea ramane un contract in Turcia, unde are o cota foarte buna dupa un sezon peste asteptari cu Kayserispor.