"Trebuie sa batem Steaua daca vrem titlul!" Reactia lui Iuliu Muresan dupa egalul de la Iasi

CFR Cluj nu a reusit sa o egaleze la puncte pe Steaua, obtinand doar un 1-1 pe terenul celor de la CSM Poli Iasi.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Presedintele celor de la CFR Cluj, Iuliu Muresan, se gandeste deja la meciul decisiv pentru titlu ce va avea loc duminica.

”Indiferent de rezultatul din aceasta seara, noi trebuia sa batem Steaua. Daca vrem sa luam campionatul si sa meritam, trebuie sa batem Steaua si au am incredere in jucatori si in Dan Petrescu. Va fi un meci foarte greu, dar eu cred ca avem o echipa valoroasa care poate sa bata pe oricine.



Noi nu am avut obiectiv campionatul, dar fiind asa aproape, normal ca ne dorim. Trebuie sa batem pe Steaua si apoi sa ne castigam toate meciurile” a declarat Iuliu Muresan la Telekom Sport.