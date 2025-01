Antrenorul echipei de fotbal Universitatea Craiova, Constantin Gâlcă, a declarat, vineri, la reunirea lotului după vacanţa de iarnă, că începe anul 2025 cu gândul de a câştiga titlul şi Cupa României.

"Începem anul cu gândul de a câştiga titlul şi Cupa României. Ştiu că nu va fi uşor, dar cu siguranţă că echipa va fi pregătită pentru a aborda şi campionatul, şi Cupa. Bineînţeles că acum sunt mai încrezător decât astă-vară pentru că avem ceva timp împreună, sunt convins că vom fi mai omogeni şi vom arăta altfel în partea a doua a campionatului. Eventul este posibil, cum să nu? Suntem la un club care îşi doreşte foarte mult şi normal că trebuie să facem tot posibilul pentru a reuşi eventul. E foarte important să începem bine campionatul, pentru că jucăm cu Dinamo şi Rapid şi ne dorim să luăm maximum de puncte", a afirmat tehnicianul.

Universitatea Craiova îşi va întări lotul în actuala pauză competiţională cel puţin cu un jucător



"Cu siguranţă vor veni jucători, am spus că avem nevoie de un atacant. E o prioritate pentru noi să vină un atacant, după aceea vom vedea. Eu îmi doresc să vină cât mai repede. Avem ceva idei pentru acest atacant... sunt câteva propuneri, ne vom decide", a explicat Gâlcă.

Antrenorul a menţionat că nu are informaţii despre jucători care ar putea pleca în această iarnă: "De plecat, nu ştiu de niciun jucător. Dacă spuneţi de Ivan, nu ştiu, dacă are ofertă şi e benefic şi pentru el şi pentru club atunci... eu am spus, el e unul dintre jucătorii care puteau să plece de la începutul campionatului".

Constantin Gâlcă a menţionat că decizia de a efectua pregătirea de iarnă la Craiova şi nu în străinătate i-a aparţinut.

"Eu am optat pentru a face cantonamentul de iarnă la Craiova. Am spus că dacă vremea e bună să nu mai pierdem timpul să ne deplasăm. Deocamdată avem programat un amical, cu Oţelul Galaţi, vedem dacă îl putem face şi pe al doilea", a precizat Gâlcă, citat de Agerpres.

Echipa de fotbal Universitatea Craiova va disputa primul meci oficial pe 2025 în 19 ianuarie, pe teren propriu, cu Dinamo, în cadrul etapei a 22-a a Superligii.

Universitatea Craiova, în această perioadă de mercato



Antrenor - Constantin Gâlcă (confirmat)

Veniri - Denil Maldonado (FC Motagua / 500.000 de euro)

Reveniri după împrumuturi - Alexandru Cîmpanu (UTA Arad)

Plecări - Alexandru Cîmpanu (FC Botoșani / gratis)