Transfer 'controversat' la Petrolul Ploiești! Un fotbalist condamnat pentru abuz sexual asupra unui minor a semnat cu gruparea nou-promovată

Jair (27 ani) vine din Finlanda, acolo unde a evoluat din 2016. Sud-americanul a jucat pe rând la AC Oulu (82 meciuri, 9 goluri), FC Ilves Tampere (61 meciuri, 6 goluri), cu care a câştigat Cupa Finlandei (2019), şi la HJK Helsinki (50 de meciuri, 15 goluri marcate), cu care a cucerit titlul de campion în 2021.

Petrolul precizează că înainte de a demara discuţiile cu Jair, ''a luat act de problemele de natură legală pe care jucătorul brazilian le-a avut în Finlanda''.

''Cum faptele s-au petrecut cu mai mulţi ani în urmă, iar comportamentul ulterior al jucătorului a fost ireproşabil, am considerat că verdictul dat nu trebuie să-i refuze lui Jair dreptul de a munci şi de a-şi întreţine, astfel, familia. În plus, pentru a demara formalităţile legale privind semnarea contractului, clubul nostru a solicitat cazierul judiciar al jucătorului, iar documentul, eliberat pe data de 16 iunie, nu menţionează elemente ce ar fi putut împiedica legitimarea sa. FC Petrolul nu va tolera sub nicio formă abaterile de natură penală şi va fi, întotdeauna, un susţinător ferm al principiilor şi valorilor morale şi legale'', a precizat clubul ploieştean în comunicat.

Presa sportivă din România a relatat că Jair a primit în Finlanda o condamnare de şapte luni cu suspendare, pentru abuzarea sexuală a unui minor.

Jair este al cincilea jucător transferat de Petrolul după promovarea în Liga I, după fundaşul dreapta Florin Borţa (Universitatea Craiova), fundaşul central Gabriela Tamaş (FC Voluntari), mijlocaşul central Lucian Mihai Dumitriu (CS Mioveni) şi atacantul Gheorghe Grozav (MTK Budapesta), în lot revenind şi fundaşul Antoniu Manolache după împrumutul la CSM Reşiţa.

Totodată, mijlocaşul japonez Takayuki Seto a semnat, vineri seara, prelungirea contractului cu Petrolul, noul acord urmând să se întindă până la finalul stagiunii 2022-2023.

Seto (35 de ani) a fost ''unul dintre oamenii care au oferit consistenţă parcursului echipei către Liga 1'', evoluând în 26 de partide în sezonul trecut. Niponul a marcat şi un gol în remiza înregistrată în deplasarea cu FC Hermannstadt (scor 1-1), din play-off-ul ediţiei trecute a Ligii a II-a.

