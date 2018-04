Torje in REZERVA! Decizia de ultima ora a lui Bratu dupa dezastrul cu Juventus

Florin Bratu a avut o discutie dura cu jucatorii dupa infrangerea rusinoasa in fata lui Juventus.

Bucurati-va de fotbal! Marti, 21:45 Juventus - Real Madrid in Champions League! Joi, 22:00 Arsenal - TSKA Moscova in Europa League!

Antrenorul lui Dinamo le-a transmis fotbalistilor un mesaj clar legat de atitudinea pe care o vrea in continuare de la ei. Bratu a vorbit separat cu Torje. Mijlocasul a fost adus ca o mare vedeta in iarna, dar a fost departe de nivelul asteptat. Cu Juventus, Torje a jucat numai o repriza. "Am fost nemultumit de el", a explicat Bratu inlocuirea dupa numai 45 de minute a mijlocasului de nationala. Conform Gazetei Sporturilor, Bratu i-a transmis lui Torje ca nu va intra in primul 11 nici la Botosani, in restanta de marti.

Torje are doua goluri si o pasa decisiva in cele 6 meciuri jucate dupa revenirea la Dinamo. Imprumutul sau de la Akhmat Gorznii expira in vara.