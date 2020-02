Sunt loviti din toate directiile! Un titular de la FCSB s-a accidentat pentru meciul cu Botosani si va fi OUT! Cine ii da planurile peste cap lui Vintila

Un titular de la FCSB s-a accidentat la antrenamente.

FCSB va juca sambata, de la ora 20:00 in deplsare cu FC Botosani primul meci din play-off. Pentru aceasta partida antrenorul ros-albastrilor, Bogdan Vintila, nu se poata baza pe fundasul grec Aristidis Soiledis, care potrivit Fanatik s-a accidentat la antrenamente. Din cauza eliminarilor lui Bogdan Planic si Iulian Cristea, Bogdan Vintila luase in calcul sa joace stoper stanga cu Soiledis, insa din caza ca s-a accidentat ii da planurile peste cap antrenorului. Pana in acest moment nu se stie cat va lipsi de pe teren Soiledis, urmand ca in zilele urmatoare sa se decida daca va fi apt pentru urmatoarele doua partide cu Craiova si CFR Cluj.

Totusi, Vintila a primit si o veste buna. Ionut Pantiru si-a revenit dupa accidentarea suferita si va fi apt pentru partida de la Botosani, astfel ca linia de fundasi a celor de la FCSB ar putea fi compusa din Cretu, Miron, Filip si Pantiru.