FA-BU-LOS! Se dau bolnavi ca sa nu poata fi dati afara de la echipa! :)) Caz INCREDIBIL in Liga 1: "Anuntati Ministerul Sanatatii, sa nu fie vreo epidemie!"

Conducatorii lui Poli Iasi acuza mai multi angajati din tabara lui Horia Sabo ca s-ar preface bolnavi pentru a nu putea fi concediati.

Clubul Poli Iasi este impartit in acest moment in doua tabere: de o parte, vechea conducere, in frunte cu Adrian Ambrosie si sprijinita de primarul Mihai Chirica, de cealalta parte, grupul condus de finantatorul Horia Sabo, adus pentru a realiza o infuzie de capital si a ajuta clubul sa treaca la un nivel superior de performanta, din care face parte si fostul international Tibor Selymes. Sabo spune ca clubul se afla sub un contract de asociere cu clauze clare si ca el trebuie sa-si dea acordul pentru toate deciziile importante, in timp ce tabara rivala argumenteaza ca acesta nu si-a respectat promisiunile si a adus in club doar 8.000 de euro, neavand drept de decizie si de semnatura in privinta lucrurilor importante. Pana una alta, mai multi oameni din tabara lui Sabo, printre care si Selymes, si-a fi bagat concediu medical pentru a se pune la adapost de o eventuala concediere.

"Este foarte important sa subliniati ca ne dorim liniste la echipa, noi nu doream oameni care sa ne spuna cum sa cheltuim banii, pentru ca am facut-o foarte bine anul trecut, cand am ajuns in play-off. Noi aveam nevoie de oameni care sa investeasca, sa aduca bani, nu sa cheltuie si sa consume bani. Ei au adus bani mai putini decat s-au cheltuit. Ei au consumat banii nostri din drepturile tv, dupa care, cand s-au terminat banii, au inceput problemele. Nu au mai fost bani, ei nu au adus banii promisi...

Singurii bani pe care domnul Sabo i-a adus in club din partea dumnealui sunt banii pe care i-a imprumutat clubului, 40.000 de lei, adica 8.000 si ceva de euro. Eu daca imprumut clubul cu 8.000 de euro inseamna ca sunt investitor? Mie mi se pare rusinos si de asta nu mai vreau sa imi canalizez energia spre astfel de discutii. Ne obosesc, cand noi avem nevoie de liniste, ca sa concentram pe sport, pentru ca asta e obiectul de activitate. Inca sunt sanse la play-off, trebuie sa ne concentram pe fotbal!

Noi incercam, in urma auditului, sa restructuram, sa reorganizam clubul, pentru ca am constatat ca sunt foarte mari cheltuieli si ne-a impovarat managementul domnului Sabo. Din acest motiv se fac restrcturari. Interesant e ca au aparut imbolnaviri subite. Directorul sportiv Tibor Selymes s-a imbolnavit subit si are concediu medical, asa ca nu poate fi concediat cat timp se afla in concediu medical. Pe langa el s-a imbolnavit si altul, si altul... Va rog sa anuntati Ministerul Sanatatii, ca e epidemie la Iasi, poate e de vina vreo gripa periculoasa", a precizat Adrian Ambrosie, presedintele executiv al lui Poli Iasi, pentru Sport.ro.