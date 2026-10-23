Echipa pregătită de Laurențiu Reghecampf primește vizita formației dirijate de Daniel Pancu în main event-ul rundei #13 din sezonul regulat al Superligii României sâmbătă seară, de la 21:00.

Ce a avut de zis Daniel Pancu despre Reghecampf și jucătorii lui FCSB

Daniel Pancu, antrenorul din Grant, a spus la conferința premergătoare derbiului că nu se așteaptă ca Laurențiu Reghecampf să schimbe stilul de joc al lui FCSB și a avertizat că aproape toți jucătorii adverși pot pune probleme în ofensivă.

”Nu cred că Reghe sau FCSB își pot schimba stilul. Toți jucătorii din atac, toți de mijloc, plus fundașii centrali la fazele fixe. Toți jucătorii de la FCSB pot să pună probleme.

Mă bazez pe echipă, pe minte, pe inimă. Toți jucătorii noștri, de la mijloc în sus, plus fundașii centrali, pot pune probleme. Suntem acolo”, a spus Pancu.

Ultimul duel dintre FCSB și Rapid datează din 21 decembrie 2025, în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră, pregătită atunci de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, s-a impus cu 2-1.

Daniel Pancu a venit uluit la conferința premergătoare derbiului cu FCSB: ”O prostie! Asta chiar e wow!”

”Mâine sau poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid și cred că jumătate i-am petrecut aici. Nu am auzit nici când erau Mircea Lucescu, Lupu și Sabău aici, cât am auzit în săptămâna asta că Rapid, ca oaspete, e favorită la FCSB acasă.

Nu știu de unde percepția asta. Poate nu văd eu anumite lucruri, dar am auzit multă lume, inclusiv foști jucători sau antrenori de la Steaua sau Rapid, care crede că Rapid pornește cu prima șansă. Wow! Asta chiar e o știre wow! Rapid să joace la FCSB acasă și să fie favorită. E o prostie. Nu e nimeni favorită.

Au fost multe exemple, chiar de partea Rapidului. Am trăit și eu câteva, în care ei porneau favoriți clar pe hârtie, iar Rapid se impunea. Așa că nu se poate vorbi de o favorită. Iar când lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe meciuri care s-au terminat 0-0, pentru că sunt meciuri foarte intense, se joacă cu încrâncenare și toată lumea se bate pentru a câștiga balonul.

Eu când mă uit la FCSB văd jucători puternici, rapizi, jucători cu experiență internațională foarte mare, pe care noi nu o avem aici”, a spus Daniel Pancu.