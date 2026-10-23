Daniel Pancu a venit uluit la conferința premergătoare derbiului cu FCSB: ”O prostie! Asta chiar e wow!”

Cele două grupări își dau întâlnire în etapa #13 din sezonul regulat al Superligii României. Partida va avea loc sâmbătă seară, de la 21:00, și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La conferința premergătoare derbiului, Daniel Pancu, antrenorul giuleștenilor, a ținut să puncteze faptul că niciuna dintre cele două echipe nu e favorită să câștige meciul de sâmbătă.

”Mâine sau poimâine se fac 30 de ani de când am venit la Rapid și cred că jumătate i-am petrecut aici. Nu am auzit nici când erau Mircea Lucescu, Lupu și Sabău aici, cât am auzit în săptămâna asta că Rapid, ca oaspete, e favorită la FCSB acasă.

Nu știu de unde percepția asta. Poate nu văd eu anumite lucruri, dar am auzit multă lume, inclusiv foști jucători sau antrenori de la Steaua sau Rapid, care crede că Rapid pornește cu prima șansă. Wow! Asta chiar e o știre wow! Rapid să joace la FCSB acasă și să fie favorită. E o prostie. Nu e nimeni favorită.

Au fost multe exemple, chiar de partea Rapidului. Am trăit și eu câteva, în care ei porneau favoriți clar pe hârtie, iar Rapid se impunea. Așa că nu se poate vorbi de o favorită. Iar când lumea se așteaptă la spectacol și la goluri, au fost multe meciuri care s-au terminat 0-0, pentru că sunt meciuri foarte intense, se joacă cu încrâncenare și toată lumea se bate pentru a câștiga balonul.

Eu când mă uit la FCSB văd jucători puternici, rapizi, jucători cu experiență internațională foarte mare, pe care noi nu o avem aici”, a spus Daniel Pancu.

Ultimul duel dintre FCSB și Rapid datează din 21 decembrie 2025, în returul sezonului regulat al stagiunii precedente, când gruparea roș-albastră, pregătită atunci de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, s-a impus cu 2-1.

Un jucător riscă să plece după FCSB - Rapid

La Rapid - FCSB, conform fanatik, Gigi Becali vrea să-i dea o ultimă șansă lui Arnold Garita, fotbalistul cotat la 700.000 de euro de site-urile de specialitate și adus în vara de la SZ Juniors sub formă de împrumut.

Becali ar fi nemulțumit de maniera în care Garita s-a prezentat până acum și ar fi gata să nu se mai bazeze pe serviciile sale dacă nu performează în derbiul cu Rapid, în care va fi titular.