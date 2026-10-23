Mihai Lixandru se convinge acum că viața de la FCSB avea și părți frumoase, în ciuda anomaliilor care caracterizează formația patronată de Gigi Becali. Pentru că, la FCSB, echipa mai și câștiga din când în când cu Lixandru pe teren. Acum, la Al-Fateh, victoriile sunt la fel de rare ca ploaia din deșert!

În vară, fostul mijlocaș al roș-albaștrilor a optat pentru un transfer în Saudi Pro League, în schimbul unui salariu de 600,000 de euro pe an. Acum, la trei luni de la această mutare, satisfacția semnării unui contract de cinci ori mai mari, comparativ cu ce avea la FCSB, e singura consolare a lui Lixandru. Pentru că situația sa, la Al-Fateh, e teribilă din punct de vedere strict fotbalistic!

Al-Fateh, o singură victorie în sezonul actual!

Joi, în etapa a 11-a din Saudi Pro League, a continuat coșmarul lui Lixandru. Titular și integralist la Al-Fateh, românul și-a trecut în cont încă un eșec: 1-3, acasă, cu Al-Shabab Riad.

Acest rezultat a adâncit criza pentru Lixandru și colegii săi. Cifrele din acest sezon vorbesc de la sine: 12 meciuri în toate competițiile, 1 victorie, 3 egaluri, 8 înfrângeri, golaveraj 10-26! În campionat, Al-Fateh ocupă un loc retrogradabil, 16 din 18, având 6 puncte. Echipa e la un punct de poziția a 15-a, prima care asigură rămânerea în Saudi Pro League.

Lixandru și ai lui merg „ca la tăiere“, la Riad

Din păcate pentru Lixandru, deocamdată, nu se vede luminița de la capătul tunelului. Pentru că, în următorul meci, Al-Fateh dă de Al-Hilal Riad, pe terenul acestui colos saudit, într-o partidă programată pentru 31 octombrie. În acest context, doar un miracol fotbalistic poate împiedica un nou eșec pentru Al-Fateh după următorul meci,