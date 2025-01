Iulian Cristea, stoperul lui U Cluj, avertizat încă din minutul 7, care va rata următorul meci din cauza cumulului de cartonașe galbene, a analizat partida.

Iulian Cristea, declarații după U Cluj - Dinamo 0-0



Cristea s-a plâns de calitatea gazonului de pe Arcul de Triumf și a lăudat nivelul jocului. Fundașul spune că U Cluj a fost echipa mai bună, însă, în același timp, susține că rezultatul de egalitate este echitabil.



"O remiză. Am venit să câștigăm. Ambele echipe am practicat un fotbal bun pe un teren destul de rău. Fotbalul a fost la mare înălțime. Un meci de play-off, cu ocazii. Important era să nu pierdem. Eu zic că am fost echipa mai bună și am avut ocaziile mai clare, chit că pe final au avut și ei două ocazii mare.



A fost un meci de play-off, foarte bun. E normal să iasă scântei. Eu zic că au fost dueluri la minge, fotbal frumos. Eu zic că rezultatul este destul de echitabil, chit că am zis că am dominat.



Nici sinteticul nu îl preferăm pentru că e mai tare, dar nici pe un asemenea teren. La început, se zvonea că toate meciurile lui Dinamo se vor juca pe Arena Națională, acolo unde e un teren bun și fotbalul poate crește pentru noi și fotbalul românesc. Totuși, eu zic că ne-am adaptat destul de bine și aici.



E un campionat foarte echilibrat. Dacă Steaua (n.r - FCSB) și Craiova vor bate, ne apropiem toate acolo. Noi suntem un grup bun, unit, luăm fiecare meci în parte și vrem să le mulțumim fanilor care au venit în număr mare și în această deplasare.



Eu zic că avem un lot destul de matur. Sunt puțini jucători tineri, iar pe ei vrem să-i ajutăm să devină la un nivel bun. Cu puțină calitate eu zic că vom reuși să rămânem sus cât mai mult timp", a spus Iulian Cristea.



În urma remizei de pe Arcul de Triumf, Dinamo ajunge la 38 de puncte, rămâne pe 3 și o egalează pe FCSB, care are un meci mai puțin. De partea cealaltă, U Cluj e lider, cu 41 de puncte.



În runda următoare, Dinamo va juca la Clinceni contra celor de la Unirea Slobozia, iar U Cluj va primi vizita celor de la Rapid.