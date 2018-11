Ronaldo, atacat cu telefoane din Romania sa o cumpere pe Dinamo. :) Scenariu de VIS pentru 'caini'

Rednic promite ca le da jucatorilor tot salariul lui pana in februarie, daca o duc pe Dinamo in play-off! Ronaldo e chemat s-o califice pe Dinamo in Liga de prietenul Marius Niculae.

Rednic are bani s-o cumpere pe Dinamo de la Negoita.



"Eu nu o sa fiu niciodata patron, fata mea o sa fie patron!" - spune Rednic.



"Eu sunt dispus sa fac orice, ati vazut. Dau si prime, renunt si la salariu... Pana intram in play-off, ca dupa nu", se amuza Rednic.



Niculae il suna pe prietenul Ronaldo sa investeasca la Dinamo.Niculae a vandut bilete la derby si asteapta 30 de mii de fani. Pe Dinamo n-ar fi incaput.