Cele două echipe și-au dat întâlnire pe ”Ilie Oană” sâmbătă seară, de la ora 20:00. Partida s-a desfășurat pe un teren critic, îmbibat de apă și cu mult noroi, din cauza ploilor din Prahova.



Reacție categorică după Petrolul - Craiova: ”Mocirlă! Îmi pare rău că nu s-a oprit meciul”



Ștefan Baiaram consideră că meciul ar fi trebuit să se amâne din cauza condițiilor. Fotbalistul admite, de asemenea, că Universitatea Craiova ar fi evoluat mult mai bine în cazul în care terenul nu s-ar fi transformat într-o mocirlă.



”A fost un meci foarte greu. Pe un teren foarte greu. Ne bucurăm că am scos un punct. Sper că la următorul meci să câștigăm. Cu siguranță că dacă era un teren mai bun puteam să ne facem jocul de pase.



Noi suntem tehnici și nu am putut să ne arătăm calitățile pe un asemenea teren. Nu am jucat niciodată pe așa teren. A fost mocirlă. Îmi pare rău că nu s-a oprit meciul de la început. Pentru toți a fost păcat. Că nu am putut oferi un spectacol.



Da, e un punct bun. Plecăm neînvinși. E bine pentru moralul nostru. Am arătat că merităm să ne batem la campionat”, a spus Ștefan Baiaram după meci.



Petrolul Ploiești - Universitatea Craiova 1-1



Alexandru Tudorie a deschis scorul în minutul 25, din pasa lui Lucian Dumitriu. În actul secund, Ștefan Baiaram a restabilit egalitatea în minutul 74 al partidei.