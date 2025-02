Fost mijlocaș la Rapid, Lazăr a recunoscut că idolul său în copilărie a fost Gheorghe Hagi. "Regele" a influențat foarte mulți tineri din generația lui Costin Lazăr să urmeze o carieră în fotbalul profesionist.



Costin Lazăr: "În cartier mi se spunea Hagi"



Devenit între timp antrenor, Lazăr și-a amintit cum arăta o zi din copilăria sa. Acesta spune că bătea toată ziua mingea pe stradă, iar majoritatea vecinilor îl strigau "Hagi". El obișnuia să scrie numele "Regelui" pe multe haine simple, pentru că în acel moment nu se găseau replici cu tricoul lui Hagi.



"Stăteam prin Militari. De acolo făceam 15 minute pe jos până la Apusului, de unde pleca autobuzul 178. La Apusului era și piață. De fiecare dată când mergeam la piață, nu mă duceam doar cu punga și cu banii, îmi luam și mingea. Și mergeam, alergam cu mingea până acolo. Încercam să fac cât mai puțin până la piață și înapoi. Era mai greu la întoarcere, aveam bagaj (râde).



Tot timpul căutam să am mingea la picior, să alerg cât mai repede, eram înnebunit. În cartier mi se spunea Hagi. Eram foarte mult cu mingea, aveam o tehnică bună. Și pentru faptul că după fiecare meci al echipei naționale îmi luam un tricou alb și scriam pe spate Hagi, cu numărul 10. Normal, dacă lumea nu știa cum mă cheamă, mă strigau "Hagi". Și așa mi-a rămas porecla în cartier.



A fost idolul meu, am ajuns să îl întâlnesc la un meci al Sportului Studențesc. El era în tribună, eu eram copil de mingi și i-am luat autograful. Am avut onoarea să joc împotriva lui, când era la Galatasaray. Eu eram la Sportul Studențesc și am făcut un meci amical. Mi se pare că atunci mi-a dat și tricoul lui", a declarat Costin Lazăr, în cadrul emisiunii Poveștile Sport.ro.



VIDEO Costin Lazăr, la Poveștile Sport.ro.