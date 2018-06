Transfer BOMBA pregatit de CFR Cluj! Campioana este aproape sa aduca un fost jucator de la Real Madrid, Chelsea si AC Milan

BATAIE CAPITALA: MOROSANU VS. KEMAYO & REVENIREA LUI BENNY ADEGBUYI, PRO TV, JOI, 5 IULIE, ORA 23:30

Ajuns la 35 de ani, Michael Essien negociaza cu campioana Romaniei, CFR Cluj! Mijlocasul ghanez este liber de contract dupa ce s-a despartit de Persib Bandung din Indonesia si este dorit la CFR, anunta Gazeta.

Essien a facut parte din echipa lui Chelsea care a dominat Premier League, fiind cumparat in 2005 cu 30 de milioane de euro, record la acea vreme pentru clubul londonez. Essien a castigat Premier League in 2 randuri, dar si UEFA Champions League in 2012.

Essien a trecut apoi pe la Real Madrid, AC Milan si Panathinaikos inainte sa mearga in Indonesia unde a inscris 5 goluri in 29 de partide.