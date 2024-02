Răducioiu trage un semnal de alarmă: "CFR are o mare problemă, trebuie să-i dea de gândit lui Mutu"

Unicul gol al meciului din Gruia a fost marcat de Damjan Djokovic, după un șut deviat. CFR Cluj a suferit primul eșec pe teren propriu din acest sezon și prima înfrângere din mandatul lui Adrian Mutu.

Răducioiu trage un semnal de alarmă după CFR Cluj - Rapid 0-1

La finalul meciului, Florin Răducioiu a tras un semnal de alarmă în ceea ce o privește pe CFR Cluj. Fostul internațional spune că Philip Otele a fost singurul jucător care a încercat să facă diferența, restul echipei fiind foarte lentă și previzibilă.

"CFR are o mare problemă, deși a jucat contra Rapidului, care e forța numărul doi a campionatului acum. Otele e singurul care dă un plus de rapiditate, care face diferența pe partea stângă sau dreaptă. E singurul care a dezechilibrat apărarea Rapidului, care s-a apărat foarte disciplinat, foarte atent.

Nu poți să joci cu Bîrligea, cu El Kaddouri, jucători destul de previzibili, lenți. Nu am văzut o fază colectivă construită de echipa lui Mutu. Aici trebuie să-i dea foarte mult de gândit lui Mutu pentru că echipa lui nu a contat ofensiv. Are de lucrat aici. El însuși a spus că a fost circulația mingii lentă. E o mare problemă aici. Am mari semne de întrebare în privința anumitor jucători aduși", a spus Florin Răducioiu, la Prima Sport.

După înfrângerea de sâmbătă, CFR Cluj a căzut pe locul 3, cu 42 de puncte, la trei lungimi în spatele Rapidului și la nouă sub FCSB, care are un meci mai puțin.

În runda următoare, CFR Cluj va juca pe terenul lui FC U Craiova, sâmbătă, de la ora 21:30.