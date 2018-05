Primii 3 jucatori care vin la Dinamo pentru reconstructie. Bratu aduce trei copii si spera la alte patru transferuri

Florin Bratu asteapta jucatori noi la Dinamo in vara. Dintre cei actuali, el vrea sa pastreze cel putin patru sau cinci.

Bratu vrea sa aduca in sfarsit la realitate proiectul New Dinamo. El isi doreste ca din noua echipa a "cainilor" sa faca parte fotbalisti foarte tineri, cu potential.

Bratu spune ca isi doreste ca macar patru-cinci dintre actualii jucatori sa-si prelungeasca intelegerile: Mahlangu, Nistor, Hanca, Popa si chiar Palic.

La Dinamo vor reveni Denis Ciobotariu si Mihai Neicutescu, de la Chindia Targoviste, si Andrei Tircoveanu, de la Gaz Metan.

"E clar ca aceia care au contracte ferme vor fi de baza. May, Nistor, Hanca, Popa si de ce nu si Palic?! Vrem sa facem alte 3-4 transferuri pe langa tinerii cu potential. Se vor lega bine lucrurile, vreau un mix energizant intre tineri si cei cu experienta. Eu vreau un Dinamo cu foame de rezultate.

Sezonul viitor nu se vor face mari schimbari la Dinamo. Eu tin minte ca au fost si 10 transferuri la Dinamo. Nu-mi doresc multi jucatori, ci strictul necesar, pe diferite pozitii cheie in teren. De la Chindia vor reveni Denis Ciobotariu si Mihai Neicutescu, iar de la Medias vine Andrei Tircoveanu. Am lucrat cu ei la juniorii A si la Dinamo II. Alaturi de cei care deja au prins apripi la prima echipa: Moldoveanu, Ricardo Grigore, Ion si Liviu Gheorghe.

De 4-5 ani se vorbeste de New Dinamo. Eu sunt cel mai aproape de a reusi acest proiect. Nu multi se bagau aici, la o echipa cazuta psihic dupa ratarea Play Off-ului, dar am reusit sa misc lucrurile. Am iesit campioni impreuna anul trecut la juniorii A, in 2019 vrem multe si la prima echipa. Vreau un Dinamo ofensiv, eficient, cu joc placut", a declarat Bratu, citat de Gazeta Sporturilor.