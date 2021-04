BREAKING NEWS | Prima reactie a Viitorului dupa demiterea lui Rednic: "Cand lucrurile nu functioneaza cei care platesc sunt antrenorii"

Viitorul l-a demis pe Mircea Rednic dupa infrangerea de pe teren propriu cu Poli Iasi, scor 1-2.

Presedintele clubului din Ovidiu, Gica Popescu, a explicat decizia pe care a luat-o impreuna cu Gica Hagi si si-a exprimat regretul pentru ca a trebuit sa ia aceasta decizie.

"In momentul in care l-am instalat pe Ruben de la Barrera, l-am instalat sa ramana doi ani si jumatate la Constanta. Lucrurile nu au mers tocmai bine. In noiembrie parca am luat decizia sa renuntam la el si sa il aducem pe Mircea, un antrenor cu experienta, un antrenor care cunoaste foarte bine Liga 1. Nici cu Mircea lucrurile nu au stat cum ne doream, a avut sustinerea noastra, am fost alaturi de el, l-am sustinut public, in discutiile pe care le-am avut cu el private.

In momentul in care din 18 meciuri am castigat doar doua partide, am avut o discutie cu Mircea dupa meciul de aseara si am considerat de comun acord ca este mai bine sa punem capat colaborarii noastre. Intotdeauna, cand lucrurile nu functioneaza cei care platesc sunt antrenorii. Este imposibil sa schimbi un lot de 25 de jucatori. Este o hotarare care nu ne-a facut placere, nici mie, nici lui Gica, pentru ca ne-am fi dorit sa lucram mult timp cu Mircea", a spus Popescu la Digi Sport.

De asemenea, fostul capitan al echipei nationale a explicat ce se va intampla in perioada urmatoare la Viitorul. El a spus ca echipa va fi pregatita pana la finalul sezonului de Catalin Anghel, care va fi ajutat de Gica Hagi.

"Trebuie sa incercam sa indreptam lucrurile. Am facut greseli pe durata acestui sezon atipic. Catalin Anghel va fi noul antrenor al echipei. Deja a preluat conducerea inca din aceasta dimineata. Va fi cel care va duce lucrurile pana la finalul acestui sezon. Gica va fi alaturi de el, ei au lucrat impreuna foarte multi ani. Gica va incerca sa fie prezent cat poate in jurul echipei. Obiectivul este sa ne clasam cat mai sus in playout.

Gica nu s-a implicat deloc pana acum, a stat deoparte. De cele mai multe ori evita chiar sa mearga la stadion, dar acum a zis ca vrea sa participe si la cateva antrenamente, sa fie alaturi de Catalin Anghel, sa organizeze lucrurile impreuna, deci va fi mult mai aproape de echipa decat a fost pana acum", a mai spus presedintele Viitorului sursei citate.