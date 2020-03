Prima reactie a lui Camora dupa remiza de la Medias! Ce spune capitanul CFR-ului despre lupta la titlu: "Daca jucam la fel ca astazi..."

CFR Cluj a remizat la Medias cu Gaz Metan, scor 0-0. Mario Camora s-a afisat dezamagit la finalul partidei si spune ca lupta la titlu se va da in 3, intre CFR, FCSB si Craiova, dar daca jocul echipei va arata si daca meciurile urmatoare vor fi ca cel de astazi se asteapta la o lupta pana in ultima etapa:

"Stiam ca era un meci greu, adversarul sta bine pe teren. Noi veneam cu spirit si am vrut 3 puncte ca sa ne distantam, dar nu s-a putut. Echipa a incercat, a avut si ocazii, dar capu sus.

Cred ca o sa fie o lupta in 3. Sunt 4 puncte distanta de adversar, dar daca e asa la fel ca astazi... va fi lupta pana la final.", a spus Mario Camora la finalul partidei.

Ionut Costache: "Problema e la noi, atacantii!"

Costache a luat vina asupra atacantilor si spune ca fundasii isi fac treaba, dar lipsa de inspiratie in compartimentul ofensiv a dus la acest rezultat:

"In a doua repriza nu imi aduc aminte de ei sa fi avut vreo ocazie, sau sut pe poarta. Am incercat sa jucam pentru ca am fi avut un avantaj de 6 puncte daca am fi castigat astazi. Acum nu avem ce sa facem, mergem inainte.

Problema e la noi atacantii, pentru ca fundasii isi fac treaba, s-a vazut si azi la 0-0. Ne lipseste ceva acolo in atac, putina inspiratie sa facem ceva", a spus Costache.