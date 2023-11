Gigi Becali, patronul de la FCSB, a ajuns la o concluzie după ce echipa sa a fost învinsă pe teren propriu duminică seara, scor 1-2 cu Rapid, într-o partidă a etapei a 15-a a Superligii. Jucătorii antrenați de Elias Charalambous au făcut o primă repriză ștearsă, în care nu au găsit soluții pentru a contracara jocul iute pus la punct de Cristiano Bergodi. Antrenoul de pe banca Rapidului l-a surprins pe Elias Charalambous, iar tabela arăta la pauza partidei la care au asistat 40.000 de spectatori scorul de 2-0 pentru oaspeți.

Dream Team: 5 pentru Becali

FCSB a făcut la pauză două modificări: au intrat Dorin Rotariu și Octavian Popescu, au rămas la cabine Andrea Compagno și Ovidiu Popescu. Treptat jocul roș-albaștrilor a crescut, iar golul lui Joyskim Dawa le-a apris gazdelor speranțe timide.

Pentru Becali, finanțatorul care a luat ultima dată titlul în 2015, cu Constantin Gâlcă pe bancă, echipa FCSB se bazează pe cinci jucători. Un tip exigent și iute la mânie, afaceristul din Pipera și-a criticat jucătorii, apoi în grupul stelelor a numit un fundaș, doi oameni din compartimentul median și două extreme.

"Noi la ora asta stăm în cinci fotbaliști: Radunovic, Coman, Băluță, Olaru, Șut. Noi avem cinci! Campionatul îl luăm noi, dar trebuie să ai zece, opt sau nouă. Noi avem cinci. Am vorbit și cu Coman acum, a zis că nu a avut soluții. Trebuia să dribleze că nu a avut soluții", a declarat Gigi Becali, luni dimineață.

Becali a făcut abstracție de preferatul său, Octavian Popescu, inexistent în meciul cu Rapid, dar l-a uitat de pe lista premianților și pe Joyskim Dawa, stoperul care i-a intrat la inimă de pe vremea în care evolua pentru FC Botoșani.

FCSB - Rapid 1-2 | Reacția lui Florinel Coman

Semnalul de alarmă a fost tras și de Florinel Coman, imediat după meciul cu Rapid, partidă în care fanii FCSB-ului s-au bătut între ei.

“Am avut ocazii, nu am reuşit să marcăm. Am intrat greu în meci. Ne-am trezit foarte târziu. Am avut şi un gol anulat care mi se pare la limită. Ocazii, dar nu reuşim să marcăm. Plus că intrăm greu în meci. Sper ca de etapa viitoare să ne trezim. Ne pare rău pentru suporteri, dar să ne creadă că şi noi facem sacrificii. Per total trebuie să fim o familie, să ne încurajăm şi să mergem să câştigăm. Aşa s-a întâmplat şi anul trecut şi până la urmă ne-am ridicat. Trebuie să ne ridicăm, să muncim. Decât să termin pe locul 4 şi să bat Rapidul mai bine mă bat la campionat”, a spus Coman.

CITEȘTE ȘI: Becali: "Am dat chix!" Primul jucător care e OUT de la FCSB